Nach guten US-Vorgaben Steigende Kurse erwartet Stand: 25.02.2022 07:58 Uhr

Nach dem großen Ukraine-Schock vom Vortag deutet sich eine Gegenbewegung an. Gute Wall Street Vorgaben stützen den DAX. Die Wochenbilanz aber ist bisher ernüchternd.

Getragen von einer erholten Wall Street deutet sich beim DAX eine Erholung in Richtung 14.300 Punkte an. Der Xetra-Schluss lag gestern bei 14.052 Punkten. In Anbetracht des Fortgangs der Kampfhandlungen in der Ukraine bleibt die Lage aber wacklig. Börsianer fragen sich, wie es nach dem Schock über die russische Invasion in die Ukraine weitergeht. Experten rechnen mit anhaltend hohen Kursausschlägen.

Neben dem alles beherrschenden Thema des Kriegs im Osten Europas erwartet die Börse noch weitere Daten aus dem Unternehmenssektor, unter anderem von DAX-Mitglied BASF. Diese dürften aber wie gestern schon in den Hintergrund treten.

Im bisherigen Wochenverlauf hat der DAX über 6,5 Prozent verloren. Selbst eine Erholung heute kann an der tiefroten Bilanz wohl nichts mehr ändern. Mit der freundlichen Vorbörse im Rücken ergibt sich aktuell ein Minus von gut fünf Prozent.

Wall Street dreht ins Plus Die Wall Street schaffte gestern nach schwachem Start im Verlauf den Schwenk ins Plus und stellte sich damit dem weltweiten Abwärtstrend entgegen. Der Leitindex Dow Jones war zunächst nochmals deutlich bis auf knapp 32.273 Punkte und damit auf sein tiefstes Niveau seit März 2021 gefallen, dann aber konnte er die Verluste noch mehr als aufholen. Aus dem Handel ging der Dow dann 0,28 Prozent höher bei 33.223 Punkten. Er beendete damit eine Serie von zuletzt fünf Verlusttagen in Folge. Besonders stark ging es an der Technologiebörse Nasdaq bergauf, die über 3,3 Prozent zulegte auf 13.473 Punkte. Der Dreh begann nach der Ankündigung neuer Sanktionen der US-Regierung gegen Russland. US-Präsident Joe Biden hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin scharf kritisiert und ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland angekündigt. "So unberechenbar die politische Eskalation und Lage ist, so greifbar sind jetzt doch die denkbaren weltwirtschaftlichen Auswirkungen", sagte Thomas Böckelmann vom Vermögensmanagement Euroswitch. Einige Anleger spekulierten zudem darauf, dass der Ukraine-Krieg den geldpolitischen Straffungskurs der Notenbanken wieder verzögern könnte. Im März wird mit der ersten Zinserhöhung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) gerechnet.

Asien überwiegend erholt Gute Vorgaben kommen auch aus Asien, wo die Kurse in einer Gegenbewegung ebenfalls anziehen. Der Nikkei-Index in Tokio hat die Verluste vom Vortag nahezu komplett wieder aufgeholt und gewann 1,86 Prozent auf 26.453 Punkte. Auch in China, wo noch gehandelt wird, geht es nach oben. In Hongkong geht es aber leicht bergab, auch Australien war nur leicht erholt.

Ölpreise weiter auf hohem Niveau Besonders spannend ist es derzeit an den Rohstoffmärkten, Russland ist schließlich einer der größten Öl- und Gasliefernaten weltweit und exportiert zudem auch andere wichtige Rohstoffe. Aluminium, das vor allem in der Auto- und Flugzeugindustrie gebraucht wird, kostete gestern mit 3449 Dollar pro Tonne so viel wie. Auch der Preis für das in Lebensmittel-Dosen verwendete Zinn, zu deren wichtigsten Exporteuren Russland gehört, kletterte auf ein Rekordniveau von 45.410 Dollar je Tonne. Gestern war der Ölpreis erstmals seit 2014 wieder über die Marke von 100 Dollar geklettert. Im frühen Handel stehen die Notierungen knapp darüber.

Euro fängt sich Am Devisenmarkt wird der Euro am frühen Morgen bei 1,1222 Dollar gehandelt und stabilisiert sich damit auf niedrigem Niveau. Gestern war die Gemeinschaftswährung bis auf unter 1,12 Dollar gefallen. Der Markt erwartet heute unter anderem noch Stimmungsdaten aus der EU und am Nachmittag eine ganze Reihe von Daten aus den USA. Deutsches BIP besser als erwartet Das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist nach Zahlen der zweiten Schätzung sowohl zum Vorquartal als auch zum Vorjahr stärker gestiegen als erwartet. Im Schlussquartal lag der Zuwachs bei 0,7 Prozent, erwartet waren nur 0,3 Prozent. Zum Vorjahr lag das Plus bei 1,8 Prozent, hier lag die Prognose nur bei 1,4 Prozent. Die Einfuhrpreise zogen derweil im Januar zum Vormonat deutlich um 4,3 Prozent an. Die Zhal liegt deutlich über den Schätzungen von 1,6 Prozent und untermauern damit das Szenario steigenden Inflationsdrucks. Deutsche Unternehmen wollen die Preise erhöhen Die Deutschen müssen sich auf weiter steigende Preise einstellen: So viele Unternehmen wie noch nie wollen in den kommenden drei Monaten ihre Preise erhöhen, wie eine am Morgen veröffentlichte Umfrage des Münchner Ifo-Instituts ergab. Das dabei ermittelte Barometer kletterte auf den Höchstwert von 47,1 Punkten, nach 46,1 im Januar und 44,7 im Dezember. "Mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine drohen die Kosten für Gas und Öl weiter zu steigen und damit viele weitere Preise für die Verbraucher", sagte der Leiter der Ifo-Konjunkturprognosen, Timo Wollmershäuser. "Eine Fünf vor dem Komma der Inflationsrate im Gesamtjahr 2022 wird gerade wahrscheinlicher als eine Drei." Die Entwicklung dürfte die EZB weiter unter Druck setzen, die lange Zeit nur von kurzzeitigen Verwerfungen gesprochen und unbeirrt an ihrer Nullzinspolitik festgehalten hat. Die Fed hat sich von dieser ursprünglich gleichartigen Argumentation bereits verabschiedet und Zinserhöhungen in Aussicht gestellt.

Milliardengewinn für BASF Der weltgrößte Chemiekonzern BASF will nach einem Milliardengewinn im vergangenen Jahr etwas mehr Geld an die Aktionäre ausschütten. Der Vorstand plane, die Dividende auf 3,40 Euro je Aktie zu erhöhen, nachj 3,30 Euro im Vorjahr. Experten hatten im Schnitt mit etwa so viel gerechnet. 2021 betrug der auf die Aktionäre anfallende Gewinn des DAX-Konzerns 5,5 Milliarden Euro. Im ersten Corona-Jahr hatte BASF wegen milliardenschwerer Abschreibungen einen Verlust von gut einer Milliarde Euro ausgewiesen. Auch im Tagesgeschäft lief es für BASF dank einer guten Nachfrage und höheren Preisen deutlich besser. Zudem profitierte das Unternehmen von seinem Sparkurs. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) hat sich 2021 mit 7,77 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Der Umsatz kletterte um ein Drittel auf 78,6 Milliarden Euro.