marktbericht US-Inflation und Bilanzen Ruhiger Start in die Wochenmitte Stand: 13.11.2024 07:39 Uhr

Der DAX dürfte am Morgen kaum verändert in den Handel zur Wochenmitte starten. Für Bewegung dürften am Nachmittag die US-Inflationsdaten für Oktober sorgen, die für die Ausrichtung der Zinspolitik der Notenbank wichtig sind.

Nach dem schwachen Vortag dürfte es beim DAX zur Wochenmitte um den Test der runden Marke von 19.000 Punkten gehen. Gut zwei Stunden vor dem XETRA-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex kaum verändert bei 19.029 Punkten.

Schwache Unternehmenszahlen waren am Vortag mit dafür verantwortlich, dass es im DAX zügig abwärts gegangen war. Der deutsche Leitindex schloss gestern bei 19.033 Zählern, ein empfindlicher Tagesverlust von 2,1 Prozent. Damit schloss er in der nähe seines Tagestiefs bei 19.019 Punkten, das Tageshoch hatte noch bei 19.339 Zählern gelegen. Heute stehen zunächst Quartalszahlen im Mittelpunkt des Geschehens, bevor am Nachmittag US-Inflationsdaten über den weiteren Verlauf bestimmen könnten.

Ein kräftiger Anstieg der US-Anleiherenditen verunsichert am Morgen die Anleger in Asien. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,9 Prozent auf 39.003 Punkte nach. "Die Anleger waren nicht davon überzeugt, dass der Nikkei bald wieder die 40.000er-Marke erreichen würde, und verkauften Aktien, als er sich dieser Marke näherte", sagte Fumio Matsumoto von Okasan Securities.

Der Spielehersteller Nexon brach um 14 Prozent ein und war damit der größte prozentuale Verlierer im Nikkei, nachdem er seine Jahresprognose für den Nettogewinn bis Dezember gesenkt hatte. Tokyo Electron stiegen um drei Prozent und waren damit die größte Stütze im Nikkei. Der Chiphersteller hatte seine Jahresprognose für den operativen Gewinn um acht Prozent angehoben.

In China blieb die Stimmung ebenfalls gedämpft, da die von Peking angekündigten Konjunkturmaßnahmen wenig Optimismus für eine wirtschaftliche Erholung weckten. Die Börse in Shanghai notierte nahezu unverändert bei 3.421 Punkten. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 4.088 Punkten. Händler zeigten sich zudem besorgt über die Auswirkungen der vom designierten US-Präsidenten Donald Trump angedrohten Handelszölle, die die Aussichten für den wichtigen chinesischen Verbrauchermarkt belasten könnten. "Alles ist weiterhin Teil des Trump-Handels, bei dem es im Kern um eine Ausweitung des Haushaltsdefizits geht", sagte Kyle Rodda, leitender Finanzmarktanalyst bei Capital.com.

Gewinnserie vorerst gestoppt

Die Märkte warten nun gespannt auf die anstehenden Inflationsdaten aus den USA, die weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed geben könnten. Dahinter stehen Überlegungen, dass die Notenbank Federal Reserve in Anbetracht der zu erwartenden protektionistischen Wirtschaftspolitik der neuen Trump-Regierung ihren Zinssenkungszyklus wegen erhöhter Inflationsrisiken verlangsamen oder sogar stoppen könnte - was bei den Anlegern für Zurückhaltung sorgt.

Die Wall Street musste gestern ihre jüngste Gewinnserie unterbrechen. Der US-Standardwerteindex Dow Jones ging mit einem Minus von 0,9 Prozent bei 43.910 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,3 Prozent auf 5.983 Punkte und der technologielastige Nasdaq stagnierte bei 19.281 Stellen. Die Hoffnung, dass Donald Trump nach seiner Wahl zum US-Präsidenten mit Steuersenkungen und Deregulierung für neues Wachstum in den USA sorgen wird, hatte die US-Börsen zuletzt auf neue Höchststände getrieben.

Ölnachfrage dürfte weiter sinken

Am Rohstoffmarkt verteuerte sich das Rohöl der Nordseesorte Brent um 0,4 Prozent auf 72,15 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Öl der Sorte WTI notierte 0,4 Prozent fester bei 68,37 Dollar. Die OPEC hatte gestern ihre Prognose für das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage in diesem und im nächsten Jahr unter Verweis auf die Schwäche Chinas und einiger anderer Regionen nach unten korrigiert.

Allianz steuert operativ auf Rekordergebnis zu

Der Versicherungsriese aus München prognostiziert für dieses Jahr ein operatives Ergebnis zwischen 14,8 und 15,8 (Vorjahr: 14,7) Milliarden Euro und damit in der oberen Hälfte der Zielspanne, teilte die Allianz am Morgen mit. Im dritten Quartal übertraf sie mit einem operativen Ergebnis von 3,94 Milliarden Euro nicht nur das Vorjahresniveau um knapp 14 Prozent, sondern auch die Erwartungen der Analysten. Umsatztreiber war diesmal die Lebens- und Krankenversicherung, die das gesamte Geschäftsvolumen um 17 Prozent auf 42,8 Milliarden Euro hievte.

RWE will Aktien im Wert von bis zu 1,5 Milliarden Euro zurückkaufen

Deutschlands größter Stromerzeuger RWE will wenige Wochen vor Weihnachten für gute Stimmung bei den Anlegern sorgen. Der Konzern kündigte am späten Abend an, eigene Aktien im Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro zurückkaufen. Noch im laufenden Jahr will RWE mit dem Aktienrückkauf beginnen und ihn binnen 18 Monaten abschließen. Es sei beabsichtigt, die zurückgekauften Aktien einzuziehen.

Zudem zog RWE die Veröffentlichung der Neun-Monats-Zahlen vor und zeigten sich bei der Prognose für 2024 etwas optimistischer als zuvor. So erwarte der Konzern beim bereinigten Ebitda einen Wert im mittleren statt im unteren Bereich der Spanne von 5,2 bis 5,8 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie erhalten.

VW besiegelt Partnerschaft mit Rivian

Volkswagen hat die Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Tesla-Herausforderer Rivian besiegelt. Bereits 2027 sollen die ersten Fahrzeuge auf Basis der neuen Elektro-Architektur anrollen, wie Konzernchef Oliver Blume zum Start des Gemeinschaftsunternehmens im kalifornischen Palo Alto ankündigte. Die Investition in das Projekt lässt sich VW 5,8 Milliarden Euro kosten, 800 Millionen mehr als bisher geplant. Die Kooperation hatten die beiden Unternehmen bereits Ende Juni angekündigt.

Ford schickt Kölner Beschäftigte in Kurzarbeit

Der Autobauer Ford führt angesichts der schwachen Nachfrage nach Elektro-Autos Kurzarbeit in Köln ein. "Die deutlich niedriger als erwartete Nachfrage nach Elektrofahrzeugen speziell in Deutschland erfordert eine temporäre Anpassung der Produktionsvolumina im Kölner Electric Vehicle Center", teilte eine Ford-Sprecherin mit. Dem Autobauer zufolge wurde für insgesamt drei Wochen Kurzarbeit beantragt.

Zahlungsdienstleister Klarna strebt US-Börsengang an

Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna wagt den Sprung an die Wall Street. Das Unternehmen habe vertrauliche Unterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht, teilte Klarna gestern mit. Details zum Volumen und zur Preisspanne der geplanten Aktienausgabe wurden nicht bekannt. Das Unternehmen gab an, im ersten Halbjahr 2023 einen bereinigten Gewinn von 673 Millionen Schwedischen Kronen ( rund 58,08 Millionen Euro) erzielt zu haben. Der Umsatz stieg den Angaben zufolge im gleichen Zeitraum um 27 Prozent auf 13,3 Milliarden Kronen.

Spotify überrascht mit Kundenwachstum

Der Musikstreaming-Konzern Spotify hat mit seinem Kundenwachstum um zwölf Prozent im dritten Quartal bei Anlegern für Begeisterungsstürme gesorgt. Auch die Zahl monatlich aktiver User stieg um elf Prozent auf 640 Millionen. Der Aktienkurs legte im nachbörslichen New Yorker Handel um mehr als neun Prozent zu. Der Umsatz kletterte um fast ein Fünftel auf knapp vier Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis lag bei 454 Millionen Dollar.

US- Billigfluggesellschaft Spirit Airlines vor Insolvenz

Die angeschlagene US-Fluglinie Spirit Airlines steht offenbar kurz vor der Insolvenz. Der Billigflieger bereite einen Insolvenzantrag in den kommenden Wochen vor, berichtete die Zeitung "Wall Street Journal" gestern unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zuvor waren Fusionsgespräche mit dem Konkurrenten Frontier Airlines gescheitert. Das Unternehmen kämpft seit geraumer Zeit mit finanziellen Schwierigkeiten und schrieb in fünf der vergangenen sechs Quartale Verluste. Zuletzt hatte Spirit angekündigt, rund 330 Piloten zu entlassen und 23 ältere Flugzeuge zu verkaufen, um die Liquidität zu verbessern. Die Aktie des Unternehmens brach nachbörslich um 39 Prozent ein.