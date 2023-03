Gute Vorgaben Rückenwind für den DAX Stand: 06.03.2023 07:36 Uhr

Mit guten internationalen Vorgaben im Rücken dürfte der DAX positiv in die neue Handelswoche starten. Die Hoffnungen der Anleger gehen vor allem Richtung China, Zinsängste sind zuletzt etwas zurückgetreten.

Zum Wochenauftakt deuten sich am deutschen Aktienmarkt weitere Zuwächse an. Der DAX wird in ersten Indikationen rund 0,3 Prozent höher errechnet und überwindet die Marke von 15.600 Punkten. Der Index knüpft damit an die Gewinne vom Wochenschluss an, als er 1,6 Prozent zulegte und bei 15.578 Punkten aus dem Handel ging. Damit nimmt er auch sein Jahreshoch bei 15.658 Punkten wieder ins Visier.

Auf der heutigen Agenda stehen unter anderem Einzelhandelsumsätze aus der EU am Vormittag sowie am Nachmittag Januar-Auftragseingänge aus den USA. Der Euro handelt bei 1,06487 Dollar etwas höher.

Rückenwind kommt von guten internationalen Vorgaben. Sowohl die Wall Street am Freitag als auch heute die asiatischen Märkte stützen die europäischen Notierungen.

Für Erleichterung in New York sorgten Äußerungen des US-Währungshüters Raphael Bostic. Der Präsident des Ablegers der US-Notenbank Fed in Atlanta favorisiert einen langsamen und gleichmäßigen Kurs der Notenbank Federal Reserve (Fed) mit Zinserhöhungen um 25 Basispunkte, "da die Auswirkungen der höheren Zinsen erst im Frühjahr zu spüren sein könnten". Ein maßvolles Vorgehen verringere die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed beim Zinsniveau über das Ziel hinausschieße und der Wirtschaft schade.

Zwischen Zinsangst und China-Hoffnungen

Fundamental bleiben die Märkte damit zwischen anhaltenden Zinsängsten und der Hoffnung auf ein kräftiges Wiederanspringen der chinesischen Konjunktur nach dem Ende der Corona-Beschränkungen. Trotz einer weiterhin hohen Inflation und daher steigender Zinssorgen hatte sich der DAX zuletzt robust gezeigt. Der Inflationsdruck in der Eurozone bleibt aber in den Hinterköpfen der Anleger.

"Inflation und immer wieder Inflation", schrieb Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. Er wies auf die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale hin. Gespannt warten Investoren vor allem auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, der wichtig für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed ist.

In Asien geht es zum Wochenstart meist bergauf. In Tokio profitierten vor allem Technologieaktien von Aussagen führender Banker der US-Notenbank. Sie entwickelten sich besser als ihre US-Pendants am Freitag, nachdem der Fed-Chef von Richmond, Thomas Barkin, erklärt hatte, dass die Inflation "wahrscheinlich ihren Höhepunkt überschritten hat". Der Nikkei-Index schloss 1,1 Prozent höher bei 28.251 Punkten und damit oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 28.000 Punkten.

Weitere Zuwächse für japanische Aktien könnten schwierig werden, da der Fed-Chef Jerome Powell am Dienstag und Mittwoch vor dem Kongress aussagen wird, gefolgt von der letzten geldpolitischen Sitzung des Gouverneurs der Bank of Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, an den beiden folgenden Tagen. "Powells Aussage kommt vor den Lohn- und Inflationszahlen, daher wird er es wahrscheinlich vermeiden, sich auf einen politischen Kurs festzulegen", sagte Jan Nevruzi, Analyst bei NatWest Markets

Auch in Hongkong, Australien und Korea ging es nach oben. An den Märkten in China gab es eine gewisse Enttäuschung, dass die Regierung in Peking ihre Wachstumsaussichten mit einem Ziel von fünf Prozent nach unten korrigiert hat, statt der vom Markt favorisierten 5,5 Prozent und mehr. Die Börse in Shanghai lag zuletzt 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent.

Software AG will für das abgelaufene Geschäftsjahr deutlich weniger Dividende ausschütten als Experten erwartet hatten. Der Hauptversammlung werde ein Betrag von fünf Cent je Aktie vorgeschlagen, teilte das Unternehmen am Freitagabend in Darmstadt mit. 2021 waren noch 76 Cent gezahlt worden. Analysten hatten bisher mit 74 Cent gerechnet. Die Aktie des Unternehmens steigt nach den neuesten Index-Änderungen der Deutschen Börse ab dem 20. März vom MDAX in den SDAX ab.

Großaktionär steigt bei CS aus

Der langjährige Credit Suisse-Aktionär Harris Associates ist komplett bei der krisengeplagten Schweizer Bank ausgestiegen. Harris habe mit der Reduzierung des Anteils im Oktober begonnen und sich nun vollständig davon getrennt, sagte Harris-Vize-Chef David Herro der "Financial Times" vom Sonntag. Der Zeitung zufolge hat Harris noch im vergangenen Jahr bis zu zehn Prozent der CS-Aktien besessen. "Es stellt sich die Frage nach der Zukunft des Geschäftsbereichs. Es hat große Abflüsse aus dem Wealth Management gegeben", sagte Herro.