marktbericht DAX wird schwächer erwartet Neue Woche, alte Sorgen an der Börse Stand: 05.08.2024 07:40 Uhr

Nach dem Kursrutsch in der vergangenen Woche dürfte der DAX auch heute mit Verlusten in den Tag starten. Die Furcht der Anlegerinnen und Anleger vor einer Rezession in den USA ist weiter groß.

Der DAX dürfte die neue Woche ähnlich schwach beginnen, wie die vorige geendet hat. Knapp eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Beginn taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex mit einem Minus von 1,8 Prozent auf rund 17.320 Punkte.

Nach dem Kursrutsch in der Vorwoche im Zuge schwacher Weltbörsen und der Furcht vor einer Rezession in den USA nimmt der deutsche Leitindex damit Kurs auf die viel beachtete 200-Tage-Linie, die Hinweise auf den längerfristigen Trend gibt. Der technische Indikator liegt bei 17.399 Punkten. Am Freitag war der DAX wieder unter die Marke von 18.000 Punkten gefallen. Am Ende war das Börsenbarometer um 2,31 Prozent auf 17.661 Punkte eingebrochen.

In der vergangenen Woche hatte eine schwächere Industriestimmung Sorgen vor einem wirtschaftlichen Abschwung in den USA aufkommen lassen. Am Freitag folgten dann noch schwächer als erwartet ausgefallene Daten vom Arbeitsmarkt, die zwar auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) im September hindeuten, gleichzeitig die Furcht vor einer Rezession noch einmal verstärkten. Dazu kamen enttäuschend ausgefallene Quartalsbilanzen aus dem Tech-Sektor und die eskalierende Situation im Nahen Osten.

Die Vorgaben für den DAX bleiben also weiter ungünstig. In New York hatten sich am Freitag die Kursverluste fortgesetzt. Am Ende des Tages lagen alle großen Wall-Street-Indizes deutlich im Minus. Der Leitindex Dow Jones verlor 1,51 Prozent auf 39.737 Stellen und liegt damit wieder unter 40.000 Punkten. Auch der marktbreite S&P-500-Index tendierte mit einem Minus von 1,84 Prozent deutlich schwächer. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sackte um 2,38 Prozent ab.

Aus der Sorge vor einer drohenden Rezession in den USA brechen heute auch die asiatischen Aktienmärkte ein. Die Furcht vor einer wirtschaftlichen Abkühlung in der weltgrößten Volkswirtschaft trieb die Anleger in sichere Häfen und ließ sie auf baldige Zinssenkungen zur Stützung des Wachstums spekulieren. Der japanische Leitindex Nikkei 225 beschleunigte seine Talfahrt und sackte zuletzt um 7,6 Prozent ab.

In China war das Bild nicht ganz so trüb. Der techwertelastige Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sank leicht um 0,2 Prozent und der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte sogar um 0,2 Prozent zu. Der chinesische Dienstleistungssektor wuchs im Juli stärker. Der Caixin/S&P Global Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg von 51,2 im Juni auf 52,1 Punkte. Damit liegt der Index den 19. Monat in Folge über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Der Bitcoin hat heute wegen der zunehmenden Risikoscheu an den Finanzmärkten kräftig an Boden verloren. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung sackte im frühen Handel bis auf 53.000 Dollar ab. Das sind rund 8.500 Dollar oder fast 14 Prozent weniger als am späten Freitagabend. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Bitcoin kräftig nachgegeben. Mit dem Minus fiel der Bitcoin-Kurs heute zudem auf das Niveau von Ende Februar zurück, nachdem er Mitte März noch auf das Rekordhoch von fast 74.000 Dollar geklettert war.

Höhere Preise für Kupfer und Schwefelsäure haben Aurubis im dritten Geschäftsquartal Rückenwind geliefert. Zudem profitiert das Unternehmen weiter von gesunkenen Energiepreisen. Dem standen hohe Kosten für einen Wartungsstillstand in Hamburg gegenüber. Bei einem Umsatzanstieg um 13 Prozent auf fast 4,7 Milliarden Euro vervielfachte sich das operative Vorsteuerergebnis in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich auf 90 Millionen Euro, wie der MDAX-Konzern am Montag mitteilte.

Sechs große Digitalkonzerne verstoßen laut einer Studie des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) gegen EU-Recht. Meta, der Konzern hinter Facebook, die Google-Mutter Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon und der Tik-Tok-Betreiber ByteDance würden ihre Nutzer mit manipulativen Designs beeinflussen, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" aus der Untersuchung. Ziel der Unternehmen sei es, die Zustimmung der Verbraucher für eine möglichst weitgehende Zusammenführung persönlicher Daten zu erhalten. Vzbv-Vorstand Ramona Pop kündigte an, die Ergebnisse an die EU weiterzuleiten und forderte eine konsequente Umsetzung des Digitalmarktgesetzes.

Protest, Produktionsstillstand, Probleme am Markt: US-Elektroautobauer Tesla fährt in diesem Jahr in Deutschland gegen wachsende Widerstände an. Das Unternehmen hält an den Ausbauplänen für seine einzige europäische Fabrik in Grünheide bei Berlin fest. Aber wegen der schwierigen Marktlage ist der Zeitplan völlig offen. "Wir gehen fest davon aus, dass der Markt wieder anziehen wird. Es ist sicherlich eine Frage wie schnell und wann", sagte Werksleiter André Thierig der Deutschen Presse-Agentur. Aber er betonte: "Wir werden nicht mehrere Milliarden für den Ausbau der Fabrik in die Hand nehmen, ohne dass die Signale ganz klar sind, dass das vom Markt auch abgefragt wird."

Der Internet- und Telekommunikationskonzern United Internet senkt nach dem vorübergehenden Ausfall des Mobilfunknetzes seiner Tochter 1&1 die Erwartungen an das Gesamtjahr etwas. Der Umsatz werde voraussichtlich bei 6,4 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen mit. Zuvor hatte das Unternehmen mit 100 Millionen Euro mehr gerechnet. Zwar wäre das immer noch eine Steigerung zu den gut 6,2 Milliarden Euro im Vorjahr. Analysten rechnen bisher allerdings mit dem Erreichen der alten Prognose.