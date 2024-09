marktbericht Erholung setzt sich fort "Geldpolitischer Rückenwind" für den DAX Stand: 13.09.2024 11:12 Uhr

Der DAX arbeitet sich zum Wochenabschluss weiter nach oben. Nach der gestrigen Zinssenkung der EZB warten Anlegerinnen und Anleger jetzt auf die Sitzung der US-Notenbank am kommenden Mittwoch.

Zum Wochenabschluss hat der deutsche Aktienmarkt an seine jüngste Erholung angeknüpft und weiter zugelegt. "Die Aktienkurse steigen auf breiter Front, da Anleger im Vorfeld der mit großer Spannung erwarteten Zinssenkung der US-Notenbank Fed nächste Woche die Tiefstkurse der Technologiewerte kauften", schreiben die Experten von der Commerzbank mit Blick auf die zuletzt besonders starken Kursgewinne der Technologiewerte.

Der DAX steigt am Vormittag zeitweise um 0,4 Prozent auf 18.584 Punkte, nachdem er bereits gestern gut ein Prozent gewonnen hatte. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Gewinn von knapp 1,6 Prozent an. "Anleger steigen derzeit mit sehr viel geldpolitischem Rückenwind in den Aktienmarkt ein", erklärt Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "Es scheint, als wäre die kurze Korrektur im DAX von der 19.000er-Marke bereits wieder überstanden."

Am Vortag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) erwartungsgemäß den Einlagenzins in der Eurozone um 0,25 Prozentpunkte auf nun 3,50 Prozent gesenkt. Zwischenzeitlich hatten jedoch Gewinnmitnahmen eingesetzt, insbesondere weil der weitere geldpolitische Kurs in Europa ungewiss bleibt. "Der EZB-Rat legt sich nicht im Voraus auf einen bestimmten Zinspfad fest", sagte EZB-Chefin Christine Lagarde. Das weitere Vorgehen bleibe von den Daten abhängig.

Auch die schwächelnde Konjunktur bleibt weiter ein Risikofaktor an der Börse. "Mit neuen Rezessionssignalen würde sofort wieder Unsicherheit aufkommen", betont Stanzl. Ohne Rezession seien die Leitzinssenkungen "ein Geschenk, da sie das Gewinnwachstum der Unternehmen ohne bremsenden Effekt einer allzu starken wirtschaftlichen Abkühlung beflügeln".

Nun warten die Investoren erst einmal gespannt auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve nächsten Mittwoch. Die Finanzmärkte gehen fest von einer Zinswende aus. Gestern hatten neue Inflationsdaten die Prognose noch einmal bestärkt. Die Erzeugerpreise in den USA legten im August mit 0,2 Prozent etwas stärker als erwartet zu. Unklar ist allerdings, wie groß der Zinsschritt nach unten ausfallen wird.

Der ehemalige Präsident der New Yorker Federal Reserve, Bill Dudley, sagte zuletzt, es gebe triftige Argumente für eine Senkung um 50 Basispunkte. Aus Sicht der Commerzbank ist dies allerdings wenig wahrscheinlich. "Kommende Woche wird es für die Fed in erster Linie darauf ankommen, den Zinssenkungsprozess einzuleiten. Dazu reicht ein Schritt von 25 Basispunkten aus, mit dem wir auch rechnen", heißt es in einem Kommentar.

Für die US-Börsen reichte es gestern für moderate Gewinne. Der Leitindex Dow Jones ging 0,58 Prozent höher bei 41.096 Punkten aus dem Handel. Indes ist zuletzt wieder neue Fantasie bei den Technologietiteln aufgekommen - wenn auch verhaltener als vor den jüngsten Verwerfungen. Der Technologieindex Nasdaq 100 gewann 0,97 Prozent auf 19.423 Punkte.

Die asiatischen Aktienmärkte haben sich heute ohne einheitliche Tendenz wenig bewegt. In Japan sanken die Kurse nach den starken Gewinnen am Vortag. Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten dies mit dem Anstieg des Yen, der auf bestem Weg zu den höchsten Ständen zum Dollar seit Juli 2023 sei. Dies belastet die exportorientierte Wirtschaft des Landes. Der Leitindex Nikkei 225 schloss 0,68 Prozent tiefer mit 36.582 Punkten.

An den übrigen größeren Börsen in Asien waren die Veränderungen geringer. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf wachsende Unsicherheit in Hinblick auf die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank. Habe zuvor eine Senkung um 0,25 Prozentpunkte als wahrscheinlichste Variante gegolten, so hätten Medienberichte nun die Erwartung von 0,50 Punkten geschürt. Dies schaffe Unsicherheit, wie sich die US-Währungshüter tatsächlich entscheiden werden.

Der Euro hat seine Kursgewinne vom Vortag noch leicht ausgebaut. Die Gemeinschaftswährung wurde am Vormittag zu 1,1081 Dollar gehandelt. Seit dem frühen Nachmittag war sie gestern im Rahmen der Zinssenkung gestiegen.

Die Ölpreise haben ihre Erholung fortgesetzt. Im Vergleich zu den beiden vergangenen Tagen fielen die Kursgewinne aber nur noch leicht aus. Am Vormittag kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 72,34 US-Dollar. Das waren 37 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Oktober stieg um 37 Cent auf 69,34 Dollar.

Die Notierungen profitierten kurz vor dem Wochenende von einer weiter freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten. Überwiegende Kursgewinne an den Aktienbörsen sorgten für mehr Risikofreude, was die Ölpreise mit nach oben zog, hieß es von Marktbeobachtern.

Bei der möglichen Übernahme der deutschen Commerzbank durch die italienische Unicredit muss aus Sicht der Bundesbank die Stabilität im Vordergrund stehen. "Wir benötigen starke und robuste Banken", sagte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel im Deutschlandfunk. Es komme bei einem Banken-Zusammenschluss darauf an, dass sich am Ende die Geschäftsmodelle ergänzten und eine Bank entstehe, die wettbewerbsfähig sei. "Das werden sich auch die Aufsichtsbehörden ganz genau anschauen."

Die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier sieht derweil in einem möglichen Zusammenschluss der mehr Chancen als Risiken - sowohl für den Standort Deutschland als auch für die Finanzindustrie und den EU-Kapitalmarkt. "Wenn Europa auf dem globalen Finanzmarkt mithalten will, darf die Branche nicht mehr so kleinteilig organisiert bleiben", sagte das Mitglied des Sachverständigenrates Wirtschaft der Nachrichtenagentur Reuters. Die Internationalisierung könne durch ein Zusammengehen der beiden Häuser vorangetrieben werden.

Der dänische Logistiker DSV kauft die Logistiktochter der Deutschen Bahn, DB Schenker. Der Preis solle 14,3 Milliarden Euro betragen, teilte DSV mit. Ein Vorvertrag sei unterzeichnet. Nach Zustimmung von Aufsichtsrat und Eigentümern soll der Kauf laut DSV im zweiten Quartal 2025 formal abgeschlossen sein.

DSV setzte sich damit gegen den zweiten verbliebenen Bieter, den Finanzinvestor CVC durch. Dieser hatte nach Angaben aus Verhandlungskreisen etwas weniger geboten, wurde jedoch von der Schenker-Gewerkschaft Ver.di favorisiert. Diese fürchtet beim Verkauf an DSV einen massiven Abbau von Stellen vor allem in der Verwaltung.

Dem kriselnde Flugzeugbauer Boeing ist es nicht gelungen, einen Streik seiner größten Gewerkschaft mit Lohnerhöhungen abzuwenden. Gestern entschieden sich die Arbeiter mit einer überwältigenden Mehrheit von 96 Prozent für einen Streik. Boeing hatte in der Vereinbarung mit der Gewerkschaft IAM ein Einkommensplus von 25 Prozent zugesagt. Die rund 33.000 Beschäftigten bauen unter anderem das Bestseller-Modell Boeing 737. Die Gewerkschaft hatte ursprünglich eine Erhöhung um 40 Prozent gefordert. In der Abstimmung wurde die Vereinbarung mit einer Mehrheit von 94,6 Prozent abgelehnt.

Der weltgrößte Reisekonzern TUI startet den Verkauf von Reisen, Kreuzfahrten und Ausflügen in Lateinamerika. "TUI ist ein globales Unternehmen mit globaler Präsenz, aber heute verkaufen wir hauptsächlich an europäische Kunden", sagte Vorstandschef Sebastian Ebel der Nachrichtenagentur dpa. Lateinamerika stelle eine weitere Wachstumschance dar. "Über unsere digitalen Plattformen sind wir in der Lage, die steigende Nachfrage in der Region zu decken und schnell zu expandieren."

Adobe schockt die Märkte mit einer Umsatzwarnung. Der "Photoshop"-Anbieter geht nach eigenen Angaben vom Vortag für das vierte Quartal von Erlösen zwischen 5,50 und 5,55 Milliarden Dollar aus. LSEG-Daten zufolge hatten Analysten allerdings mit 5,61 Milliarden Dollar gerechnet. Grund seien ein harter Wettbewerb in der Branche und eine maue Nachfrage nach KI-Werkzeugen angesichts des herausfordernden Wirtschaftsumfelds. Im nachbörslichen Handel brach die Adobe-Aktie um mehr als neun Prozent ein.

Der Unternehmenssoftware-Anbieter Salesforce will mit sogenannten KI-Agenten punkten, die eigenständig mehrstufige Aufgaben zum Beispiel in der Kundenbetreuung übernehmen können. Bei der Vorstellung demonstrierte Salesforce, wie die Software ein Telefonat für eine Warenhaus-Kette führen konnte, bei dem es um den Umtausch eines zu klein gekauften Pullovers ging.

Das Programm konnte dabei durch Zugang zum Kundenkonto sofort erkennen, um welche Bestellung es ging und anhand bisheriger Käufe einschätzen, welche Größe passender gewesen wäre. Das Programm konnte bei dem Telefonat auch die Versandoptionen zur Adresse des Käufers auflisten.