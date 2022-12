Marktbericht DAX gibt zum Start nach Corona-Welle im Blick der Märkte Stand: 29.12.2022 10:07 Uhr

Schwache Vorgaben von den Überseebörsen drücken den DAX am vorletzten Handelstag 2022 noch weiter unter die Marke von 14.000 Punkten. Sorgen über die steigenden Corona-Fälle in China belasten die Märkte.

Wegen der Angst vor den Folgen der Corona-Lage nach den jüngsten Lockerungen in China halten sich die Investoren am Aktienmarkt zurück. "Immer noch sind die Anleger hin- und hergerissen, wie sie die Situation in der Volksrepublik bewerten sollen", sagt Jochen Stanzl, Analyst beim Online-Broker CMC Markets. Die schnell steigenden Corona-Zahlen in Kombination mit den nun gelockerten Reisebedingungen würden zu einem unkalkulierbaren Risiko. "Die Welle könnte sich weltweit ausbreiten."

DAX rutscht weiter unter die 14.000 Punkte-Marke Der DAX notierte zur Eröffnung 0,3 Prozent tiefer bei 13.890 Stellen. Gestern war der deutsche Leitindex ebenfalls mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Bei dünnen Umsätzen und damit wenig Schwankungen schloss das Börsenbarometer am Ende einer schwächeren Wall Street bei 13.925 Punkten um 0,5 Prozent leichter.

Unsicherheit drückt die Wall Street An den Börsen herrscht derzeit Unsicherheit. Eigentlich sei gehofft worden, dass das Ende der Lockdowns in China und damit die große Wiedereröffnung der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft ein Segen für die Weltwirtschaft werden und eine tiefe Rezession abwenden könnte, betont Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management. Stattdessen aber gingen nun neue Sorgen um, da Berichten zufolge die Zahl der täglichen Infektionen in China die 40-Millionen-Marke erreicht haben soll. Da Reisebeschränkungen aufgehoben sind, befürchten Gesundheitsbehörden anderer Länder einen Anstieg von neuen Fällen. Außerdem hätten Marktteilnehmer Angst, dass dadurch eine neue, gefährlichere Virusvariante entstehen und um die Welt gehen könnte, so Innes. Diese Situation hatte die US-Börsen am Vorabend belastet. Der Dow Jones-Index, der Leitindex der Standardwerte, verlor am Ende 1,1 Prozent auf 32.875 Punkte. Die anderen großen Indizes schlossen mit einem ähnlich hohen Minus.

Corona-Welle belastet auch Asien-Börsen Am Morgen zogen dann auch die großen Börsen Asiens mit Verlusten nach. "Die Volksrepublik könnte sich in einer schwierigen Situation befinden, weil sie die Einführung des Konzepts 'Leben mit Corona' hinausgezögert hat", erklären die Experten der Investmentbank Nomura. Die Börse in Shanghai bröckelte heute um 0,4 Prozent auf 3076 Punkte ab, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gab 0,3 Prozent auf 3859 Stellen nach. Der Markt in Hongkong fiel um ein Prozent auf 19.686 Zähler. Auch an der japanischen Börse in Tokio war die Stimmung gedrückt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor 0,9 Prozent auf 26.094 Punkte. US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag Zusätzlich zu den Befürchtungen neuer Corona-Wellen sind auch die Zins- und Rezessionssorgen nicht vom Tisch. Am Nachmittag stehen die wichtigen wöchentlichen Daten zu Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe auf dem Plan, die auf die Lage am Arbeitsmarkt und damit auch auf die künftigen Schritte der US-Notenbank Fed schließen lassen könnten. Von Refinitiv befragte Experten gehen von einem Anstieg auf 225.000 Erstanträge von 216.000 in der Vorwoche aus.

Euro legt leicht zu Der Kurs des Euro ist am Morgen leicht gestiegen. Die Gemeinschaftswährung wurde bei 1,0624 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Marktbeobachter verwiesen auf eine Dollar-Schwäche, die dem Euro im Gegenzug etwas Auftrieb verliehen hat. Die Weltleitwährung hatte im frühen Handel mit allen anderen Währungen führender Industriestaaten nachgegeben. Im weiteren Verlauf wird mit eher wenig Impulsen für den Handel am Devisenmarkt gerechnet.

Ölpreise geben weiter nach Die Ölpreise sind weiter gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 82,83 US-Dollar. Das waren 43 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 47 Cent auf 78,49 Dollar. Bereits am Vortag waren die Ölpreise gefallen, wobei eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten die Notierungen am Ölmarkt mit nach unten zog. Der Anstieg der Corona-Infektionen in China dämpfte zudem den Optimismus für eine bessere konjunkturelle Entwicklung und einer damit verbundenen stärkeren Nachfrage nach Rohöl, hieß es von Marktbeobachtern.

Internetkonzernen droht teure Frequenzauktion Unter den Einzelwerten könnten Aktien von Internetunternehmen wie die von 1&1, United Internet, Telefonica Deutschland oder der Deutschen Telekom in den Blick rücken. Die "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" berichtete aus einem internen Dokument der Deutschen Telekom, das sich mit der Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen im Jahr 2024 befasst. Da 1&1 als Bieterin hinzukommen werde, könnte diese für die Netzbetreiber womöglich das teuerste Bieterverfahren seit der UTMS-Vergabe im Jahr 2000 werden, die damals 51 Milliarden Euro gekostet hatte. Die Papiere der Konzerne gaben am Morgen leicht nach.

Sartorius liegt zwei Jahre vor dem eigenen Wachstumsplan Aufmerksamkeit könnten auch die Papiere des DAX-Konzerns Sartorius auf sich ziehen. Der Laborzulieferer kommt mit seinen Wachstumsplänen schneller voran, wie er mitteilte. Aktuell liege das Unternehmen etwa zwei Jahre vor dem eigenen Plan, sagte Vorstandschef Joachim Kreuzburg der dpa. 2022 sei das dritte Jahr einer intensiven Wachstumsphase gewesen. "Das war eine sehr erfolgreiche Phase", so Kreuzburg. Die Aktien reagierten bei geringen Umsätzen leicht positiv.