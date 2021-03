Marktbericht DAX zum Start wenig verändert Warteschleife vor der Fed-Sitzung

Der DAX dürfte auch zur Wochenmitte in der Nähe seines neuen Rekordhochs in den Handel starten. Anleger halten sich aber nach gemischten Vorgaben aus Übersee und vor Beratungen der US-Notenbank zurück.

Bei rund 14.550 Punkten wird der deutsche Leitindex am Morgen laut vorbörslichen Indikationen zum Start erwartet. Das ist fast exakt auf dem Stand des Vortagesschlusses. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed heute Abend schalten Anleger einen Gang zurück.

US-Börsen uneinheitlich

Der Dow Jones der Standardwerte schloss in New York am Dienstag 0,4 Prozent tiefer bei 32.825 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen um 0,1 Prozent auf 13.471 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 3962 Punkte ein, nachdem er zuvor noch ein neues Rekordhoch erreicht hatte.

Was plant die Fed?

Die US-Notenbank berichtet heute Abend kurz nach dem Start des billionenschweren Konjunkturprogramms der US-Regierung über ihren weiteren Zinskurs. Experten erwarten, dass die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell den geldpolitischen Schlüsselsatz auf dem Niveau von null bis 0,25 Prozent belassen. Zugleich dürften sie die monatlichen Wertpapierkäufe in einem Umfang von 120 Milliarden Dollar beibehalten. Die Konjunkturaussichten haben sich wegen der US-Impfkampagne und des 1,9 Billionen Dollar schweren Konjunkturpakets von US-Präsident Joe Biden aufgehellt.

Asien-Börsen warten ab

Auch in Asien bleiben die Anleger am Morgen vorsichtig. Der japanische Nikkei-Index lag im Verlauf 0,2 Prozent tiefer bei 29.861 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent.

Japans Exporte leiden

Japans Außenhandel ist im Februar wegen gesunkener Nachfrage aus China und den USA deutlicher als erwartet eingebrochen. Im abgelaufenen Monat sanken die Ausfuhren gegenüber dem Vorjahr um 4,5 Prozent, wie Daten des japanischen Finanzministeriums (MOF) am Mittwoch zeigten. Ökonomen hatten in einer Reuters-Umfrage mit einem Rückgang von 0,8 Prozent gerechnet.

Euro bei 1,19 Dollar

Wenig Bewegung gibt es am Morgen zunächst auch am Devisen- und Rohstoffmarkt. Der Euro pendelt mit 1,1898 Dollar um seinen Vortageswert und damit um die Marke von 1,19 Dollar. Die Ölpreise haben sich am Mittwochfrüh leicht nach oben bewegt. Das Fass der US-Sorte WTI kostet zurzeit 65,24 Dollar und damit ein halbes Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für die Feinunze Gold notiert stabil bei 1736 Dollar.

BMW will 50 Prozent elektro

Im DAX könnten am Morgen die Aktien vom BMW in den Fokus der Anleger rücken. Der Autobauer versucht immer stärker, mit dem Thema Nachhaltigkeit zu punkten. Kurz vor der Jahrespressekonferenz am heutigen Mittwoch wurde bekannt, dass ab 2030 jeder zweite weltweit verkaufte BMW vollelektrisch sein soll. Vorstandschef Oliver Zipse will den CO2-Ausstoß aber nicht nur auf der Straße, sondern über die gesamte Kette von den Rohstoffen über die Fabrik bis zum Recycling in den kommenden zehn Jahren um ein Drittel senken und "die grünsten Fahrzeuge" bauen.

Fresenus-Tochter bekommt neuen Chef

Der ehemalige E.ON- und Siemens-Vorstand Michael Sen hat einen neuen Job. Der 52-jährige Manager wird zum 12. April Chef des Infusions-Herstellers Fresenius Kabi und zieht in den Vorstand des Mutterkonzerns Fresenius ein, wie der Medizinkonzern in Bad Homburg mitteilte. Sens Vorgänger Mats Henriksson, der Fresenius Kabi seit 2012 führt, verlasse das Unternehmen wegen Differenzen über die Ausrichtung der Fresenius-Tochter.

Tesla: Sechs Milliarden für Grünheide

Die Investitionen für Teslas erstes europäisches Werk in Grünheide bei Berlin belaufen sich auf rund sechs Milliarden Euro. Das Investitionsvolumen sei auf 5,8 Milliarden Euro angestiegen, berichtete das ZDF-Magazin "Frontal 21" am Dienstag. "Die Größenordnung stimmt", sagte eine Sprecherin des Brandenburger Wirtschaftsministeriums auf Anfrage. Tesla selbst macht keine Angaben zur Höhe der Investitionen. Die Fabrik soll im Juli die Produktion aufnehmen und pro Jahr bis zu 500 000 Fahrzeuge produzieren können. Tesla-Chef Elon Musk will auf dem Gelände auch die weltgrößte Batteriefabrik errichten.

Fintech plant Milliarden-Börsengang

Das US-Fintech-Unternehmen Chime bereitet Insidern zufolge einen milliardenschweren Börsengang vor. Der Sprung auf das Handelsparkett könnte Ende 2021 erfolgen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Börsengang könnte Chime mit mehr als 30 Milliarden Dollar bewerten. Chime führe derzeit Gespräche mit Banken über die Börsenpläne. Das Unternehmen zählt zu den am schnellsten wachsenden Finanztechnologie-Plattformen in den USA. Bei der jüngsten Finanzierungsrunde wurde Chime mit 14,5 Milliarden Dollar bewertet. Das Unternehmen profitiert davon, dass immer weniger Menschen in Bankfilialen gehen. Stattdessen machen sie ihre Finanzgeschäfte über das Smartphone.