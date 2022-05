Marktbericht Es geht weiter aufwärts Starker Wochenausklang für den DAX? Stand: 27.05.2022 08:04 Uhr

Der DAX dürfte nach einem starkem Feiertagshandel heute erneut zulegen. Vor allem die Vorgaben der Wall Street und aus Asien locken die Anleger zurück in den Aktienmarkt.

Der Broker IG taxierte den DAX vor Handelsbeginn etwa 0,3 Prozent höher auf 14.275 Punkte. Gestern hatte der deutsche Leitindex nach zuletzt zähem Ringen den charttechnischen Abwärtstrend seit Januar geknackt. Zwischenzeitlich hatte er mit 14.253 Punkten sogar das höchste Niveau seit Monatsanfang erreicht und den Wochengewinn auf fast zwei Prozent ausgebaut.



Beruhigung über US-Zinspolitik

Vor allem die freundliche Stimmung an der Wall Street fungiert als Kurstreiber: Ermutigende Firmenbilanzen und optimistische Ausblicke hatten Anleger am Donnerstag an die US-Börse gelockt. Die Anleger begrüßten die Signale der US-Notenbank, die Geldpolitik nicht noch stärker zu straffen als bereits erwartet, hieß es bei den Marktbeobachtern der Credit Suisse. Tags zuvor hatte die Fed das Protokoll ihrer jüngsten Sitzung veröffentlicht, in dem von einem 75-Basispunkte-Sprung bei den Leitzinsen keine Rede gewesen sei.

"Das Basis-Szenario sieht vor, dass es zwei weitere Zinserhöhungen von jeweils einem halben Prozentpunkt gibt und wir dann weitersehen", sagte Giles Coghlan, Manager beim Brokerhaus GCFX.

Auch Asiens Börsen ziehen an

Der Dow Jones gewann 1,6 Prozent auf 32.637 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,7 Prozent auf 11.741 Punkte vor und der S&P 500 legte zwei Prozent auf 4058 Punkte zu. Zwar schrumpfte die US-Wirtschaft im ersten Quartal etwas stärker als gedacht. Für die Aktienmärkte könnte das jedoch positiv sein: Thomas Hayes, Manager beim Vermögensverwalter Great Hill, wertete dies als Zeichen, dass die US-Notenbank Fed in einigen Monaten das Tempo ihrer Zinserhöhungen reduzieren könnte.

Die asiatischen Börsen haben ebenfalls ihre Gewinne ausgebaut. Der Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 26.785 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent und lag bei 1885 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,1 Prozent.

Euro im Aufwind Unterdessen knüpft auch der Euro an die Kursgewinne vom Vortag an und ist auf den höchsten Stand seit rund einem Monat gestiegen. In der Spitze legte der Euro in der Nacht bis auf 1,0765 US-Dollar zu. Zuletzt profitierte die Gemeinschaftswährung von einer allgemeinen Dollar-Schwäche nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus den USA. Gestern war bekannt geworden, dass die US-Wirtschaft im Winter stärker als erwartet geschrumpft war. Zudem wurde der Euro im Verlauf der Woche durch die Aussicht auf eine Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank gestützt.