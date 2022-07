Marktbericht Kursverluste erwartet Anleger verdauen Apple-Schreck Stand: 19.07.2022 07:39 Uhr

Der Apple-Rückschlag an der Wall Street dürfte auch in Deutschland auf die Stimmung drücken. Fachleute rechnen mit einem schwachen Handelsstart vor dem entscheidenden Tag der Woche, dem Donnerstag.

Der Broker IG taxierte den DAX vor Handelsbeginn 0,8 Prozent niedriger auf 12.855 Punkte. Gestern war der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 12 959,81 Punkten aus dem Handel gegangen. Am Donnerstag wird die die Europäische Zentralbank (EZB) erstmals seit mehr als zehn Jahren die Leitzinsen im Euroraum anheben.

Außerdem sollen dann auch die Wartungsarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 1 enden. Die Anleger sorgen sich, dass Russland dann den Gashahn nicht wieder aufdrehen könnte. Deshalb ist für die Investoren vor diesen Terminen Zurückhaltung angezeigt.

Wie läuft die Berichtssaison?

Impulse könnte weiterhin die Berichtssaison bringen. Heute stehen unter anderem die Zahlen von Johnson & Johnson, Lockheed-Martin und Netflix an. Auch die europäischen Bilanzen werden nun publiziert. "Eine Handvoll Unternehmen haben bereits Zahlen vorgelegt und die Erwartungen um durchschnittlich sieben Prozent geschlagen, das lässt auf eine solide Berichtssaison hoffen", kommentiert Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

Solange sich aber keine Entspannung bei der europäischen Energiesicherheit abzeichne, könnte eine erfreuliche Berichtssaison ohne nennenswerten Einfluss auf die Kurse verpuffen, zumal das Gewinnwachstum zum Jahresende an Schwung verlieren und die konjunkturelle Verlangsamung Gewinnrevisionen lostreten dürfte, so das Fazit des Marktbeobachters.

Apple-Schreck an der Wall Street

Die US-Vorgaben fallen nicht gerade einladend aus: Der Dow Jones ging 0,7 Prozent tiefer mit 31.072 Punkten aus dem Handel. Der Nasdaq gab 0,8 Prozent auf 11.360 Zähler nach. Der S&P 500 büßte 0,8 Prozent auf 3830 Stellen ein.

Die Kursverluste hängen Händlern zufolge mit Apple zusammen: Der Technologiekonzern will laut einem Medienbericht im kommenden Jahr in bestimmten Bereichen auf die Kostenbremse treten. Das US-Unternehmen wolle 2023 mit Blick auf einen möglichen Wirtschaftsabschwung Personaleinstellungen und das Ausgabenwachstum in einigen Geschäftsbereichen verlangsamen, berichtet Bloomberg. Das nährte die Furcht der Investoren vor einem Konjunkturabschwung.

Asien uneinheitlich

In Asien fanden die Märkte keine gemeinsame Richtung. Der japanische Nikkei lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 26.977 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 1902 Punkten. Die Börse in Shanghai lag dagegen 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,7 Prozent.

Fraport-Chef sieht Flughäfen weiter unter Druck

Der Chef des Frankfurter Flughafens (Fraport), Stefan Schulte, rechnet auch in den kommenden Wochen mit Problemen an den deutschen Flughäfen. "Der Sommer wird schwierig bleiben", sagte Schulte der Zeitung "Mannheimer Morgen" (Dienstagsausgabe). Man habe unterschätzt, wie hoch das Nachholbedürfnis der Menschen sei, wieder reisen zu wollen. "Wir wussten, dass es ein starkes Jahr wird und das haben wir in unseren Planungen auch berücksichtigt. Aber jede Prognose wurde deutlich überholt und es fliegen viel mehr Menschen als erwartet. Dafür haben die Flughäfen und Airlines zu wenig Personal auf allen Ebenen."

IBM übertrifft Umsatzerwartungen

Ein starkes Cloud-Geschäft hat dem US-Computerkonzern IBM im zweiten Quartal einen Umsatz über Experten-Erwartungen beschert. Während der Gesamtumsatz etwas stärker als erwartet um neun Prozent auf 15,5 Milliarde Dollar anstieg, verbuchte das Segment mit der Datenwolke ein Plus von 18 Prozent. Der Nettogewinn lag bei 1,392 Milliarden Dollar und damit etwas höher als im Vorjahreszeitraum mit 1,325 Milliarden Dollar.

"FT" - Arm-Börsengang in UK auf Eis

Der Technologieinvestor SoftBank legt seine Pläne für einen Londoner Börsengang des Chip-Konzerns Arm laut "Financial Times" wegen der Turbulenzen in der britischen Regierung auf Eis. Die Rücktritte des Investitionsministers Gerry Grimstone und des Digitalministers Chris Philp nach dem Zusammenbruch der Regierung von Boris Johnson hätten SoftBank dazu veranlasst, die Gespräche über einen Arm-Börsengang zu unterbrechen, berichtete die FT unter Berufung auf Insider. Grimstone und Philps hätten eine führende Rolle in den Gesprächen inne gehabt. SoftBank könne nun auch den Weg einer einfacheren Börsennotierung in den USA gehen, die der Investor ursprünglich bevorzugt habe, hieß es.