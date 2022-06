Der DAX dürfte heute mit Gewinnen in den Handel starten. Mit einer nachhaltigen Kurserholung sollten die Anleger aber lieber nicht rechnen - zu gravierend sind die Probleme an den Finanzmärkten.

Fachleute rechnen damit, dass der DAX den Handelstag mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 13.322 Punkte beginnen wird. Gestern hatte der deutsche Leitindex mit einem Aufschlag von 1,1 Prozent auf 13.265,60 Punkten geschlossen.

Allerdings gehen Experten lediglich von einer Erholung in einem bestehenden Abwärtstrend aus: "Die geldpolitischen Straffungen und die Sorge vor einem langsameren Wachstum oder einer Rezession mindern weiterhin den Appetit der Anleger auf riskantere Anlageformen", sagte der Marktbeobachter Pierre Veyret vom Broker ActivTrades.

"Toxische Gemengelage"

"Für die Akteure an den Aktienmärkten ist die seit Wochen vorherrschende Gemengelage von hoher Inflation und steigenden Zinsen, der deswegen getrübten Perspektive sowie der politischen Risiken und der noch immer existierenden Pandemienachwirkungen toxisch", schreiben die Fachleute der Helaba in ihrem Tageskommentar.

Am Ende der vergangenen Woche hatte der DAX die Marke von 13.000 Punkten nur knapp verteidigt, nachdem er von seinem Monatshoch bei 14.709 Punkten über zehn Prozent verloren hatte.

In den USA wurde gestern wegen eines Feiertages nicht gehandelt, sodass erst heute wieder mit Unterstützung durch die "Weltleitbörse" zu rechnen ist. Entsprechend gespannt dürften die Investoren sein auf die Entwicklung an der Wall Street. Die US-Futures deuten aber auf tendenziell steigende Kurse hin, was die Börsen in Europa und Asien stützen sollte.