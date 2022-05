Marktbericht DAX schwächer Anleger gehen es ruhig an Stand: 31.05.2022 07:48 Uhr

Der DAX dürfte mit leichten Kursverlusten in den Handel starten. Nach der jüngsten Erholungsrally hoffen die Investoren nun auf frische Impulse, die den Index weiter nach oben tragen könnten.

Seit dem 9. Mai hat der DAX um rund neun Prozent zugelegt. Jetzt sieht es danach aus als würden die Anleger zunächst eine Kaufpause einlegen: Der Broker IG taxiert den DAX vor Handelsbeginn auf 14.549 Punkte und damit etwa 0,2 Prozent tiefer. Wenngleich nun erst einmal eine Konsolidierung anstehe, habe der DAX seinen seit Januar bestehenden Abwärtstrend nachhaltig verlassen, erklärte Marktexperte Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel.

Weitere Inflationsdaten erwartet

Gestern hatte der DAX um ein knappes Prozent auf 14.575,98 Punkte zugelegt. "Die Wiedereröffnung chinesischer Wirtschaftsmetropolen und Signale für ein langsameres Zinserhöhungstempo der US-Notenbank Fed heben die Stimmung - zumindest kurzzeitig", hatte Finanzmarkt-Experte Russ Mould vom Brokerhaus AJ Bell zur Begründung ausgeführt.

Angesichts der am Montag publizierten deutschen Inflationsdaten bleibt die Furcht vor einer starken Teuerung den Börsen erhalten, was sich negativ auf die Kursentwicklung auswirken könnte. Heute steht die Inflationsrate aus der Eurozone an. Die Zinserhöhungsspekulationen hätten wieder zugenommen, schreiben die Marktbeobachter der Helaba in ihrem Tageskommentar. "Ein aggressives Vorgehen der EZB ist zwar noch keineswegs gesichert, das Risiko bleibt aber präsent."

Rückenwind aus China

Während an der Wall Street gestern feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, legten die Börsen in Asien dagegen moderat zu. Grund sind die genannten Wirtschaftsdaten aus China. Der chinesische Einkaufsmanagerindex (PMI), der die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Unternehmen misst, zeigte zwar einen weiteren Monat des Rückgangs im Dienstleistungssektor und im verarbeitenden Gewerbe, aber in geringerem Tempo.

Der Nikkei lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 27.404 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1924 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,5 Prozent.

"Der Fokus liegt jetzt wirklich auf der US-Wirtschaft und China", sagte Khoon Goh von der ANZ Bank in Singapur. "Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt verlangsamen sich, aus unterschiedlichen Gründen, und das ist nicht gut für den globalen Wachstumskurs".

Credit Suisse wägt Optionen zur Stärkung des Kapitals ab

Die krisengeplagte Credit Suisse prüft Insidern zufolge Maßnahmen zur Stärkung des Kapitals. Die Überlegungen befänden sich in einem frühen Stadium, wie zwei mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Eine Option sei dabei eine Kapitalerhöhung. Eine solche Transaktion würde voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte über die Bühne gehen.

Das Volumen stehe noch nicht fest, dürfte aber die Schwelle von einer Milliarde Franken überschreiten, sagte eine der Personen. Im Vordergrund stehe dabei, bestehende Großaktionäre anzuzapfen. Mit einer Kapitalerhöhung wolle die Bank nicht nur die Bilanz aufpolstern, sondern auch ein positives Signal nach außen senden. Denn wenn bekannte Investoren der Bank frisches Kapital zukommen ließen, könnte das als Vertrauensbeweis gewertet werden.