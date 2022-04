Marktbericht DAX mit Rückenwind Investoren fassen wieder Mut Stand: 26.04.2022 09:50 Uhr

Inspiriert von einer Schluss-Rally an der Wall Street greifen einige Investoren wieder am Aktienmarkt zu. Der DAX steigt zwar, aber mehr als eine Momentaufnahme ist das bislang noch nicht.

Der DAX steigt um mehr als ein halbes Prozent, den höchsten Tagesstand markierte er knapp unterhalb von 14.100 Punkten. Marktbeobachter begründen die leichte Erholung vor allem mit den positiven Vorgaben aus den USA. Gestern war der Index 1,5 Prozent schwächer mit 13.924 Punkten aus dem Handel gegangen. Die Furcht vor einer Rezession hatte nicht nur den deutschen Leitindex, sondern auch die anderen europäischen Börsen nach unten gezogen.

Aktienmärkte überverkauft?

Aber die Börse ist vor allem ein Tagesgeschäft. Was die Marktteilnehmer gestern noch schreckte, kann heute bereits wieder von anderen Stimmungen und Informationen verdrängt werden. Die Berichtssaison könnte neue positive Impulse liefern, meint Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.

Und sie nimmt tatsächlich mehr und mehr Fahrt auf. Heute berichten mit Microsoft und Alphabet nach US-Börsenschluss zwei US-Tech-Schwergewichte, deren Zahlen gewiss die Richtung an den Aktienmärkten vorgeben könnten. Bereits gegen Mittag werden mit Pepsico, UPS und General Electric ebenfalls wichtige Großkonzerne ihre Bilanzen präsentieren.

Schlechte Stimmung ein gutes Zeichen

Und es gibt noch einen weiteren Faktor, der für steigende Kurse spricht, die US-Bank JPMorgan erwartet im Wochenverlauf deshalb sogar eine Erholungsrally: Die Aktienmärkte seien überverkauft und die Stimmung allgemein sei schlecht, was Anleger zu strategischen Käufen nutzen könnten, schrieb Analyst Marko Kolanovic.

So sehen das auch die Marktbeobachter von HSBC Trinkaus, die in ihren Tagesausblick ebenfalls auf die schlechte Anlegerstimmung hinweisen. Das könnte deshalb perspektivisch für steigende Kurse sprechen, weil die negative Stimmung ein Indiz dafür ist, dass die Investoren bereits verkauft haben. Bei positiven Impulsen kann Skepsis schnell in Kaufbereitschaft umschlagen.

Schlussrally an der Wall Street Auch in den USA hatten die Anleger gestern ein Abwürgen der Konjunkturerholung gefürchtet und zunächst Aktien aus ihren Depots geworfen. Aber nach einem wilden Auf und Ab schloss die Wall Street schließlich mit Kursgewinnen: Der Dow Jones ging 0,7 Prozent höher auf 34.049 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,3 Prozent auf 13.004 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,6 Prozent auf 4296 Punkte zu. Auftrieb bekamen die Kurse gegen Ende des Handels unter anderem durch die Nachricht, dass der reichste Mann der Welt und Chef des Elektroautobauers Tesla, Elon Musk, für 44 Milliarden Dollar den US-Kurznachrichtendienst Twitter kauft.

Corona-Sorgen in China An den asiatischen Aktienmärkten wagen sich, inspiriert durch die Schluss-Rally an der Wall Street, zumindest einige Käufer aus der Deckung. In Tokio stieg der Nikkei um 0,4 Prozent auf 26.700 Punkte. Die Börse in Shanghai erholte sich zunächst ebenfalls leicht von ihrem am Vortag erreichten Zwei-Jahres-Tief, drehte im Handelsverlauf aber erneut ins Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen musste anfängliche Kursgewinne auch wieder abgeben. In Hongkong legte die Börse knapp ein Prozent zu. "In dieser Woche wird sich die Aufmerksamkeit des Marktes wahrscheinlich von Shanghai nach Peking verlagern, da eine sich verschlechternde Covid-19-Situation in Chinas Hauptstadt einen tieferen Einfluss auf den zukünftigen Weg der Null-Covid-Strategie haben könnte", teilten die Analysten von Nomura mit.

Ölpreise legen wieder zu Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel nach einer schwachen Tendenz an den Vortagen wieder gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 103,73 US-Dollar. Das waren 1,41 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,07 Dollar auf 99,61 Dollar. Zuletzt hatten vor allem Nachfragesorgen die Erdölpreise belastet. Es geht vor allem um die strikte Corona-Politik Chinas, das mit strengen Maßnahmen auf regionale Virus-Ausbrüche reagiert.

Deutsche Börse macht ein gutes Geschäft Die Marktturbulenzen der vergangenen Monate haben bei der Deutschen Börse für ein anziehendes Geschäft gesorgt. So stiegen die Erlöse im ersten Quartal um 24 Prozent auf 1,06 Milliarden Euro. Die Unsicherheit sei bei Marktteilnehmern gestiegen und habe zu einem größeren Handels- und Absicherungsbedarf geführt. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von knapp 421 Millionen Euro, was einem Anstieg um 33 Prozent entspricht.

Vonovia erwartet neues Rekordjahr Der Wohnungsriese Vonovia sieht sich trotz der wirtschaftlichen Folgen des russischen Einmarsches in der Ukraine auf Kurs zu seinen Jahreszielen. "Wirtschaftlich gesehen erwarten wir ein neues Rekordjahr", sagte Vonovia-Chef Rolf Buch in einer vorab veröffentlichten Rede für die virtuelle Hauptversammlung am Freitag. Vonovia gehe im laufenden Jahr für zentrale Kennzahlen von einem Wachstum von voraussichtlich mehr als 20 Prozent aus, bekräftigte er. Vonovia hatte jüngst den kleineren Rivalen Deutsche Wohnen übernommen.

GM kündigt Elektro-Version der Corvette an Der US-Automobilhersteller General Motors (GM) entwickelt eine elektrische Version des Sportwagens Chevrolet Corvette. "Wir werden bereits im nächsten Jahr eine elektrifizierte Corvette anbieten", teilte der Autohersteller mit. Benzinbetriebene Versionen sollen allerdings weiterhin im Angebot bleiben. GM hat angekündigt den Elektroauto-Pionier Tesla bei den Verkaufszahlen für Stromer überholen zu wollen. Dafür will der Konzern 35 Milliarden Dollar bis 2025 investieren. Novartis wächst Der Schweizer Pharmakonzern Novartis konnte im ersten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis zulegen und hat entsprechend die Prognose für das Jahr bestätigt. Der Nettoumsatz der Basler stieg in den ersten drei Monaten 2022 leicht um ein Prozent auf 12,5 Milliarden US-Dollar. Operativ steigerte Novartis im ersten Quartal den Betriebsgewinn um 18 Prozent auf knapp 2,9 Milliarden US-Dollar. Unter dem Strich blieb ein um acht Prozent höherer Konzerngewinn von 2,2 Milliarden übrig. Starkes Quartal für die UBS Dank eines boomenden Handelsgeschäfts hat die UBS den besten Jahresstart seit 2007 geschafft. Unter dem Strich verdiente die größte Schweizer Bank von Januar bis März 2,1 Milliarden Dollar, 17 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Vor allem die Investmentbank schnitt besser ab als gedacht. Konzernweit steigerte die Bank ihre Erträge - also ihre gesamten Einnahmen - um acht Prozent auf knapp 9,4 Milliarden Dollar. Ihre Risiken in Russland konnte die UBS nach eigenen Angaben weiter verringern.