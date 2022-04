Zum Ende der verkürzten Handelswoche vor Ostern dürfte der DAX mit leichten Aufschlägen starten. Aber das Potenzial ist wohl begrenzt, da mit dem Zinsentscheid der EZB ein wichtiger Termin ansteht.

Banken und Broker rechnen damit, dass der DAX den Handelstag 0,6 Prozent fester bei rund 14.160 Punkten beginnt. Gestern hatte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent auf 14.076 Punkte eingebüßt. Inflationssorgen und der andauernde Krieg in der Ukraine bleiben entscheidende Belastungsfaktoren. Vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) lehne sich niemand groß aus dem Fenster, sagte ein Händler.

Heute um 13:45 wird die EZB ihren Zinsentscheid mitteilen. Im Anschluss daran wird EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine Pressekonferenz abhalten. "Zwar ist nicht mit einer Veränderung der Geldpolitik zu rechnen, es könnte aber zu wichtigen Aussagen während der Pressekonferenz kommen", meinen die Marktbeobachter der Helaba. Die Investoren erhoffen sich Aufschlüsse über die Strategie der Notenbank. Bis dahin dürften sie größere Risiken vermeiden wollen.

Ökonomen erwarten, dass wegen der hohen Inflation die Normalisierung der Geldpolitik in der Eurozone wie angekündigt fortgesetzt wird. Angesichts der hohen Unsicherheit, die vom Ukraine-Krieg ausgeht, dürfte die EZB aber weiter eher vorsichtig vorgehen.

Starke Vorgaben aus Übersee

Die Vorgaben aus den USA sollten den DAX stützen. Der Dow Jones schloss ein Prozent höher auf 34.564 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte zwei Prozent auf 13.643 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,1 Prozent auf 4446 Punkte zu.

Auch in Asien entwickelten sich die Aktienmärkte positiv: Der Nikkei lag im Verlauf 1,3 Prozent höher bei 27.183 Punkten. Der Topix stieg um 0,8 Prozent und lag bei 1906 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent.

"Es gebe eine Reihe von positiven Entwicklungen, die den asiatischen Börsen heute Auftrieb gäben, sagte David Chao, globaler Marktstratege bei Invesco in Hongkong. "Erstens haben sich die Kernverbraucherpreise in den USA abgeschwächt, was bedeuten könnte, dass der Inflationsdruck in den USA bald nachlässt, und zweitens haben sich die chinesischen Entscheidungsträger kürzlich ermutigender über die Stabilisierung und Unterstützung des Wirtschaftswachstums geäußert."