Die neue Börsenwoche steht ganz im Zeichen der Ukraine-Krise. Kriegsängste setzen dem DAX schwer zu. Russland steht womöglich kurz vor einer Invasion der Ukraine.

Der DAX dürfte mit einem kräftigen Abschlag in den Handelstag starten. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 1,5 Prozent tiefer bei 15.188 Zählern. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex seine anfänglich deutlichen Kursverluste noch auf ein Minus von 0,4 Prozent auf 15.425 Zähler begrenzen können.

DAX-Schnäppchenjäger trotz Ukraine-Risikos?

Es bleibt abzuwarten, ob sich auch heute wieder im Laufe des Handelstages die Schnäppchenjäger im DAX hervortrauen werden. Ihr Mut wurde zuletzt jedenfalls eher nicht belohnt.

Waren es in der vergangenen Woche noch überwiegend Inflations- und Zinsängste, welche die Kurse an den Börsen drückten, so rückt zu Beginn der neuen Woche das Ukraine-Risiko verstärkt in die Wahrnehmung der Anleger.

Biden warnt vor russischer Invasion der Ukraine

In den vergangenen Tagen hatte sich die Krise um den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine drastisch verschärft. Am Freitag warnte der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, offen vor einem russischen Einmarsch in die Ukraine noch vor Ende dieser Woche.

Die markigen Worte des russischen Botschafters in Schweden zeigen, dass Russland selbst angesichts drastischer wirtschaftlicher Sanktionen des Westens nicht vor einem solchen Schritt zurückschrecken könnte. Zahlreiche westliche Staaten haben ihre Bürger zum Verlassen der Ukraine aufgefordert.