Marktbericht DAX tiefer erwartet Spannung steigt vor Meta, Microsoft und Co. Stand: 25.04.2023 07:42 Uhr

Der DAX klebt weiterhin unter der Marke von 16.000 Punkten fest. Die anstehende Bilanz-Saison von Big-Tech-Konzernen wie Apple, Meta, Amazon, Alphabet und Microsoft verunsichert die Anleger.

Verhaltene Vorgaben von den Überseebörsen und Zurückhaltung vor der Zahlenvorlage großer Technologiekonzerne lassen am deutschen Aktienmarkt keine Kauflaune aufkommen. Der DAX dürfte mit einem kleinen Abschlag in den Handel starten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 0,3 Prozent tiefer bei 15.822 Punkten. Die weitgehende Schwankungsarmut im DAX dürfte sich heute damit zunächst fortsetzen. Gestern hatte sich die Handelsspanne des deutschen Börsenbarometers auf gerade einmal 88 Punkte belaufen.

DAX steht still unter 16.000 Punkten Die aktuelle Börsenentwicklung verlangt den Anlegern damit weiterhin viel Geduld ab. Unter dem Strich ist der DAX in den vergangenen drei April-Wochen quasi nicht vom Fleck gekommen. Der deutsche Leitindex hat sich im Dunstkreis der Marke von 15.900 Punkten festgefahren. Dabei sind die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Zählern und das Allzeithoch von Ende 2021 bei 16.290 Punkten nicht mehr weit entfernt.

Spannung wächst vor Zahlen von Big-Tech Zuletzt trübten allerdings wieder steigende US-Zinserwartungen die Kauflaune der Anleger. Auch die Unterstützung von der Saisonalität lässt allmählich nach, nähert sich doch die positive Börsenphase November bis April mit großen Schritten ihrem Ende. In dieser Börsenwoche geht zudem die Berichtssaison in den USA in die Vollen. Big-Tech-Konzerne wie Amazon, Meta, Alphabet und Microsoft werden im Wochenverlauf ihre Bücher öffnen. Diese haben jede für sich das Potenzial, dem Markt ihren Stempel aufzudrücken und über die Richtung zu entscheiden. Apple wird erst am 4. Mai über den Geschäftsverlauf im vergangenen Quartal berichten.

Zurückhaltung an der Wall Street Auch an der Wall Street wollten sich die Anleger vor den Zahlen der Nasdaq-Schwergewichte nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Schließlich müsse deren Geschäftsentwicklung erst einmal zeigen, ob die teils hohen Kursgewinne seit Jahresbeginn gerechtfertigt seien, hieß es von Börsianern. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte legte gestern 0,2 Prozent auf 33.878 Punkte zu, der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,1 Prozent auf 4137 Stellen. Der Index der Technologiebörse Nasdaq büßte hingegen 0,3 Prozent auf 12.039 Zähler ein.

Asien-Börsen uneinheitlich Die bevorstehenden Tech-Bilanzen verunsichern auch die Anleger in China. Die Börse in Shanghai liegt 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,7 Prozent. Ein gänzlich anderes Bild zeichnet sich an der Tokioter Börse: Der japanische Nikkei-Index klettert auf den höchsten Stand seit acht Monaten, angeführt von Elektronikherstellern. Er liegt im Verlauf 0,4 Prozent höher bei 28.706 Punkten. Aktien von Mitsubishi Electric führen den Nikkei an, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, dass es seinen Geschäftsbereich Automobil-Audio ausgliedern wird.

Euro weiter über 1,10 Dollar Der Euro kann sich im asiatischen Devisenhandel weiter über der Marke von 1,10 Dollar halten, die er gestern im Tagesverlauf zurückerobern konnte. Aktuell werden für einen Euro 1,1051 Dollar gezahlt. Der vor gut einer Woche markierte einjährige Höchststand von 1,1074 Dollar bleibt damit in Reichweite. Die Feinunze Gold kostet am Morgen 1991 Dollar.

Daimler Truck überrascht mit hohem Milliardenergebnis Im DAX steht Daimler Truck mit Quartalszahlen im Fokus. Der Lkw-Konzern hat im ersten Quartal deutlich besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) lag von Januar bis März bei 1,16 Milliarden Euro, wie der Konzern am Abend mitteilte. Grund dafür sei die starke Nachfrage und höheren Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahr.

Bayer-Chef sieht Konzern "sehr gut" aufgestellt Bayer-Chef Werner Baumann sieht den Pharma- und Agrarkonzern zur Übergabe an seinen Nachfolger Bill Anderson strategisch "sehr gut" aufgestellt. Bayer stehe auf einem sehr starken und robusten Fundament, sagt Baumann laut der gestern Abend veröffentlichten Rede zur virtuellen Hauptversammlung am Freitag. Klar sei aber auch: "Mit dem aktuellen Aktienkurs bin ich nicht zufrieden", erklärte Baumann.

VW-Chef Blume lobt hervorragende Bedingungen in Kanada VW-Chef Oliver Blume hat die Entscheidung des Autokonzerns für den Bau einer großen Batteriefabrik in Kanada mit den gebotenen exzellenten Bedingungen begründet. "Subventionen spielen eine wichtige Rolle, um so ein Projekt betriebswirtschaftlich rechnen zu können. Da hat die kanadische Regierung hervorragende Möglichkeiten geboten", sagte Blume gestern in Ottawa.

Post verbessert sich bei Erfüllung der Filialnetz-Pflicht Die Deutsche Post hat ihre Pflicht zu gut erreichbaren Filialen in allen größeren Gemeinden und Städten zuletzt wieder besser erfüllt. Mitte April seien 145 sogenannte Pflichtstandorte unbesetzt gewesen und damit 29 weniger als Ende Januar, teilte die Bundesnetzagentur auf dpa-Anfrage mit. Viele der Standorte seien im Rahmen der üblichen Fluktuation nur vorübergehend unbesetzt.

ITA-Verkauf an Lufthansa noch nicht in trockenen Tüchern? Die italienische Regierung verlängert einem Insider zufolge die exklusiven Gespräche mit der deutschen Lufthansa über deren Einstieg bei der staatlichen Fluggesellschaft ITA Airways. Das Finanzministerium in Rom habe sich mit der Lufthansa darauf verständigt, die Verhandlungen bis 12. Mai auszudehnen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters.

Durchsuchung bei EnBW wegen möglicher Marktmanipulation Justiz und Aufsichtsbehörden prüfen laut einem Bericht der "Stuttgarter Zeitung", ob der Energieversorger EnBW Strom zu missbräuchlich überhöhten Preisen verkauft und damit gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen hat. Eine Sprecherin des Karlsruher Konzerns teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, dass am 25. Januar dieses Jahres Geschäftsräume der EnBW durchsucht worden seien.