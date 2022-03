Fachleuten zufolge dürfte der DAX zwar mit Kursverlusten starten. Positiv könnten sich aber sinkende Ölpreise und die Hoffnung auf Gesprächs-Fortschritte zwischen der Ukraine und Russland auswirken.

Banken und Broker rechnen damit, dass der DAX mit einem Minus von rund 0,5 Prozent in den Handel starten wird. Damit setzt sich der Erholungskurs zunächst wohl nicht fort: Der deutsche Leitindex hatte gestern zeitweise wieder über die Marke von 14.000 Zählern gelugt, bevor er mit einem Kursplus von 2,2 Prozent mit 13.929 Punkten aus dem Handel ging.

Neben der Lage im Ukraine-Krieg rückt heute die Zinssitzung der US-Notenbank in den Fokus der Anleger. Angesichts der höchsten Inflation seit 40 Jahren rechnen Marktbeobachter für Mittwoch nach zwei Jahren Niedrigzins mit der ersten Leitzinserhöhung. Mit der erwarteten Anhebung um ein Viertel Prozentpunkt wird auf ein relativ moderates Tempo bei der Zinswende spekuliert. Steigende Zinsen würden dafür sorgen, dass die Investoren am Anleihemarkt eine Alternative zu Aktien sähen.

Ölpreis sinkt

Unterstützung dürften die Märkte vom weiter sinkenden Ölpreis erhalten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Sorte WTI sackte unter die Marke von 100 Dollar. Die Nordseesorte Brent verbilligte sich um rund 4,5 Dollar auf etwas mehr als 102 Dollar.

Im Tagesverlauf stehen auch einige Konjunkturdaten an, die Anlegern Aufschluss über die aktuelle Lage der Konjunktur geben könnten. Um elf Uhr werden die ZEW-Konjunkturerwartungen gleichzeitig mit der Industrieproduktion der Eurozone publiziert. "Die Sentix-Umfrage hat bereits gezeigt, dass sich die Perspektiven deutlich eintrüben und so sollte ein massiver Rückgang auch des ZEW-Erwartungssaldos nicht überraschen“, schreiben die Marktbeobachter der Helaba, die Enttäuschungspotenzial sehen. In den USA stehen die Erzeugerpreise an.