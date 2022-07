Der DAX dürfte mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche starten. Doch der übergeordnete Trend deutet weiterhin abwärts. Rezessionsängste halten die Börsen in Schach.

Die deutschen Standardwerte dürften mit einem leichten Aufschlag in den ersten Handelstag der neuen Woche starten. Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde 0,4 Prozent höher bei 12.862 Punkten.

Damit dürfte der deutsche Leitindex seine jüngste Aufwärtsbewegung zunächst fortsetzen. Knapp 200 Punkte hat er seit seinem Drei-Monats-Tief am vergangenen Donnerstag bei 12.619 Zählern wieder gutgemacht. Am Freitag schloss er 0,2 Prozent höher bei 12.813 Punkten.

Sollte der DAX nun nicht rasch die psychologisch bedeutsame Marke von 13.000 Punkten zurückerobern, könnten die Bären eine neue Attacke starten und den DAX wieder in Richtung seines Jahrestiefs (12.439 Zähler) treiben.

Von den asiatischen Börsen kommen zu Wochenbeginn jedoch positive Vorgaben für den DAX-Handel. So zeigte sich die Börse in Tokio am Morgen zunächst stärker. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt zur Stunde 0,6 Prozent höher. Die Börse in Shanghai verbucht aktuell ein Plus von 0,3 Prozent.

Wall Street bleibt heute geschlossen

An der Wall Street hatten sich die großen Indizes am Freitag vor dem langen Feiertagswochenende in den USA etwas erholt gezeigt. Der Dow Jones gewann 1,1 Prozent auf 31.097 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,9 Prozent auf 11.128 Punkte vor, und der breit gefasste S&P 500 legte 1,1 Prozent auf 3825 Punkte zu.

Das Wochenfazit war jedoch negativ: Der Dow verlor 1,3 Prozent, der S&P 2,2 Prozent und die Nasdaq 4,1 Prozent. Der S&P hatte am Donnerstag sein schwächstes erstes Halbjahr seit 1970 hinter sich gebracht. Am Montag bleiben die Märkte in den USA wegen des Feiertages "Independence Day" geschlossen.