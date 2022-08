Nach dem Rückschlag zum Wochenstart dürfte sich der DAX mit geringen Kursverlusten wohl stabilisieren. Aber die Energiekrise und die Furcht vor einer Rezession lassen die Anleger nicht los.

Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex vor dem Auftakt des Xetra-Handels 0,15 Prozent tiefer bei 13.210 Punkten. Seit dem Zwischenhoch nahe der 14.000-Punkte-Marke vor einer Woche hat der DAX schon wieder fünf Prozent verloren. Die Kursgewinne des Augusts sind damit dahin, mittlerweile steht der deutsche Leitindex wieder auf dem niedrigsten Niveau seit Ende Juli.

Gestern war der DAX um 2,3 Prozent auf 13.230,57 Punkte eingeknickt. Die Angst vor weiteren harten Zinsschritten in den USA, einer Rezession sowie einer Verschärfung der Energiekrise verschreckte die Anleger.

Die Fachleute der Helaba warnen vor einem aktuell schwierigen Umfeld am Aktienmarkt:"Die drohende Teuerungswelle im Herbst lastet schon jetzt auf der Konsumlaune und auch bei den Unternehmen vor allem bei der mittelständischen Wirtschaft schrillen die Alarmglocken. Zudem wollen die Notenbanken zunächst weiter an der Zinsschraube drehen."

Auf der Konjunkturseite stehen im Handelsverlauf Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager im August auf dem Programm. Unter anderem wegen der drohenden Energiekrise in Europa wird mit einer Stimmungseintrübung gerechnet.

Hinzu kommen jüngste Signale für eine weitere kräftige Zinserhöhung der US-Notenbank Fed. Diese hatten dem Dollar in der vergangenen Woche Auftrieb verliehen und den Euro im Gegenzug belastet.

Nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn hat sich der Euro heute vorerst stabilisiert. Gestern hatte er mit 0,9926 US-Dollar den tiefsten Stand seit 2002 markiert. Die allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten und die Sorge um die Wirtschaft der Eurozone angesichts eines drohenden Gasmangels hatte die Gemeinschaftswährung nach unten gezogen und unter die Parität zum Dollar gedrückt. Unter Parität versteht man ein Tauschverhältnis von eins zu eins zwischen zwei Währungen.

Die Vorgaben aus den USA fallen schwach aus, dort setzte sich der Absturz an den Märkten fort. Der Dow Jones verlor 1,9 Prozent auf 33.064 Punkte, der S&P 500 gab 2,1 Prozent nach auf 4138 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sackte fast 2,6 Prozent auf etwa 12.382 Punkte ab.

Auch Asiens Börsen unter Druck

Auch in Asien ist die Energiekrise in Europa ein wichtiges Thema: "Die katastrophale Energiesituation in Europa deutet darauf hin, dass der Höhepunkt der Inflation noch nicht erreicht ist und die Gefahr besteht, dass die hohe Inflation ohne weitere aggressive Maßnahmen der Zentralbank länger anhält", sagte Tapas Strickland, Wirtschaftsdirektor bei NAB.

In Japan lag der Nikkei im Verlauf 1,2 Prozent tiefer bei 28.440 Punkten. Der Topix sank um ein Prozent und lag bei 1973 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent.