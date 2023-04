Marktbericht Leichtes Plus DAX schleicht voran Stand: 13.04.2023 09:31 Uhr

Starke Exportdaten aus der Volksrepublik nähren die Hoffnung, dass die chinesische Wirtschaft in Schwung gerät. Vor der beginnenden US-Berichtssaison möchten sich die Anleger aber nicht zu optimistisch positionieren.

Der DAX startet mit einem Plus von knapp 0,2 Prozent auf 15.728 Punkte in den Handel. Gestern hatten US-Inflationsdaten den DAX auf den höchsten Stand seit Januar 2022 geschoben. Nach einem Sprung bis auf 15.827 Punkte schaffte der deutsche Leitindex zum Börsenschluss aber nur ein Plus von 0,3 Prozent auf 15.703 Punkte.

"Das März-Hoch bei 15.709 Punkten konnte bislang nicht nachhaltig überwunden werden. Erst dann könnte die Reise in Richtung der psychologischen Marke bei 16.000 Zählern fortgesetzt werden", meint IG-Marktbeobachter Christian Henke.

Anleger blicken in die USA Nach Ansicht des Analysten Edward Moya vom Broker Oanda hielten sich die Anleger heute mit neuen Aktienkäufen zurück und warteten erst die anstehenden Geschäftszahlen großer US-Banken ab. Am Freitag lassen sich mit JPMorgan, Wells Fargo und der Citigroup drei Großbanken in die Bücher schauen. Für Bewegung an den Börsen könnten später US-Erzeugerpreise und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sorgen, die am Nachmittag anstehen. "Diese sind zuletzt unter Schwankungen gestiegen, wenngleich noch keine grundsätzliche Schwäche am Arbeitsmarkt auszumachen ist", hieß es von der Helaba mit Blick auf die Arbeitsmarktdaten. "Sollte die Zahl der Erstanträge im Trend weiter steigen, könnten Konjunktursorgen wieder zunehmen und die Zinserwartungen tendenziell gedämpft werden." China erholt sich Hilfreich dürften aktuelle Konjunkturdaten aus China sein: Die Exporte sind im März unerwartet stark gestiegen und schnellten in US-Dollar berechnet um 14,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in die Höhe. Der Anstieg überraschte Experten, die nach einem Einbruch im Januar und Februar um 6,8 Prozent auch wieder mit einem Rückgang gerechnet hatten. Die kräftige Exportentwicklung dürfte der zweitgrößten Volkswirtschaft neuen Schwung geben. Zwar zeigten die Importe ein leichtes Minus von 1,4 Prozent, doch fiel der Rückgang der Einfuhren geringer aus als noch im Januar und Februar mit 10,2 Prozent. Auch hatten Fachleute mit deutlich schwächeren Importzahlen gerechnet.

Schwache Vorgaben der Wall Street Die Wall Street hatte gestern leicht im Minus geschlossen. Während eine gesunkene US-Inflationsrate zunächst die Zinssorgen dämpfte und die Aktienkurse stützte, lasteten im späteren Handel die Fed-Sitzungsprotokolle auf der Stimmung. Demnach machten sich bei der Sitzung im März einige US-Währungshüter Sorgen bezüglich der jüngsten Banken-Probleme. "Aus dem Protokoll geht klar hervor, dass die Fed sich weiter Sorgen um die Bankenkrise und die hohen Preise macht", sagte Greg Bassuk, Chef von AXS Investments die Entwicklung am Markt. Der Dow Jones verlor zum Börsenschluss 0,1 Prozent auf 33.647 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 ging mit 12.848 Punkten 0,9 Prozent schwächer aus dem Handel. Der breit gefasste S&P 500 fiel um 0,4 Prozent auf 4093 Zähler.

Ölpreise geben etwas nach Die Ölpreise sind heute leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Morgen 87,01 US-Dollar. Das waren 32 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai fiel um 25 Cent auf 83,01 Dollar. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenreaktion am Ölmarkt, nachdem Kursverluste beim US-Dollar den Notierungen gestern noch deutlichen Auftrieb verliehen hatten. Die US-Währung geriet zur Wochenmitte unter Druck, nachdem die Inflationsrate in den Vereinigten Staaten im März stärker als erwartet gefallen ist. So wurden die Erwartung an weitere Zinserhöhungen gedämpft und der Dollar belastet. Ein schwächerer Dollarkurs macht Rohöl für Anleger in anderen Währungsräumen günstiger und stützt so die Nachfrage.

Apple setzt auf Indien Apple kommt im Bemühen um mehr Unabhängigkeit von China wohl voran. Im vergangenen Geschäftsjahr produzierte Apple in Indien iPhones im Gegenwert von rund sieben Milliarden US-Dollar und damit dreimal so viel wie im Jahr zuvor, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. In China war Apple zuletzt in stärkere Schwierigkeiten geraten, weil die einst strikten Covid-Lockdowns die vor Ort produzierenden Auftragsfertiger lahmgelegt hatten. Zudem übt die US-Regierung immer mehr Druck auf die Technologiebranche in China aus, so etwa durch die Beschränkung von Hightech-Chip-Exporten in das Land.

LVMH überrascht mit starkem Start ins Jahr Gute Geschäfte mit Leder und Mode haben dem Luxusgüter-Konzern LVMH einen glänzenden Jahresstart beschert. Im ersten Quartal wuchs der Umsatz im Jahresvergleich um 17 Prozent auf gut 21 Milliarden Euro, wie der Anbieter von Marken wie Louis Vuitton, Rimowa-Koffern und Hennessy Cognac mitteilte.