Der DAX dürfte nach seinem gestrigen Rücksetzer heute mit soliden Gewinnen starten. Zunächst werden sich die Anleger mit Quartalsberichten befassen, später stehen wichtige US-Konjunkturdaten an.

Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde auf mehr als 15.200 Punkte. Gestern war der deutsche Leitindex zwar zeitweise unter die Marke von 15.000 Punkten gefallen, ging aber letztlich nur mit einem Minus von 0,1 Prozent bei 15.082 Punkten aus dem Handel.

Die Kursrally zum Jahresbeginn habe dafür gesorgt, dass sich kaufkräftige Anleger zunächst eingedeckt hätten, während neues Potenzial weiter auf eine Korrektur warte, erklärt Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets.

Im Fokus der Investoren stehen für den Nachmittag erwartete Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt (BIP). Zudem stehen die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe an. Anleger erhoffen sich daraus Rückschlüsse auf die Arbeitslosenquote und damit auf die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed.

Die Börse in Tokio hat sich schwächer gezeigt, der Nikkei verliert 0,1 Prozent auf 27.362,75 Punkte. An den chinesischen Börsen wurde wegen der Neujahrsfeierlichkeiten erneut nicht gehandelt.

Beim Softwarehersteller SAP sollen 3000 Stellen wegfallen, kündigte Vorstandschef Christian Klein an. In Deutschland sollen 200 Mitarbeiter betroffen sein. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat SAP seine Jahresziele erreicht. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging um zwei Prozent auf 8,03 Milliarden Euro zurück. Der Jahresumsatz stieg auch dank der anziehenden Geschäfte mit Cloudsoftware zur Nutzung über das Netz um elf Prozent auf 30,9 Milliarden Euro.

Tesla hat 2022 trotz hoher Inflation, Konjunktursorgen und Lieferkettenproblemen so viel verdient wie nie zuvor in einem Geschäftsjahr. Der Elektroautokonzern von Starunternehmer Elon Musk steigerte den Gewinn gegenüber dem Vorjahr um 128 Prozent auf 12,6 Milliarden Dollar. Die Erlöse wuchsen demnach um 51 Prozent auf 81,5 Milliarden Dollar. "Es war ein fantastisches Jahr, unser bislang bestes", verkündete Musk bei der Präsentation der Zahlen.

Der Laborausrüster Sartorius hat kräftig zugelegt und seine Ziele für das vergangene Geschäftsjahr erreicht. Das operative Ergebnis (Ebitda) kletterte um ein Fünftel auf 1,41 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Sartorius setzte rund 4,18 Milliarden Euro um, ein Plus von 21 Prozent binnen Jahresfrist. Währungsbereinigt stand ein Plus von 15 Prozent zu Buche.

Chevrons gigantisches Aktienrückkaufprogramm

Der US-Ölkonzern Chevron will angesichts hoher Gewinne Milliarden an seine Aktionäre verteilen. So sollen ab April Aktien im Wert von 75 Milliarden Dollar zurückgekauft werden. Dazu will Chevron an die Anteilseigner eine Quartalsdividende von 1,51 Dollar je Aktie ausschütten und damit 6,3 Prozent mehr als in den vorangegangenen drei Monaten. Die Aktie legte nachbörslich um fast drei Prozent zu.

Die großen Ölkonzerne haben in den vergangenen Quartalen prächtig verdient, nachdem der Krieg Russlands in der Ukraine die Preise für Öl und Gas angetrieben hatte. Chevron wird seine Quartalszahlen morgen vorlegen.