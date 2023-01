Marktbericht Leichte Kursverluste erwartet DAX vor schwachem Jahresauftakt Stand: 02.01.2023 07:39 Uhr

Nach einem miserablen Börsenjahr 2022 startet der DAX wohl mit weiteren Verlusten ins neue Jahr. Zumindest der Jahresanfang sollte Experten zufolge schwierig bleiben, bevor Besserung eintritt.

Der Broker IG taxiert den DAX vor Handelsstart 0,36 Prozent niedriger auf 13.873 Punkte. Das deutsche Börsenbarometer war vergangenen Freitag bei sehr dünnen Umsätzen mit einem Abschlag von 1,05 Prozent auf 13.923,59 Zählern aus dem Handel gegangen.

Der Tag dürfte ruhig starten. Von den Weltbörsen werden kaum Impulse kommen, weil viele noch einen Tag pausieren. Die Wall Street wird erst am Dienstag den Handel wieder aufnehmen. Auch in Australien, China, Japan und Großbritannien wird heute noch nicht gehandelt.

Miserables Jahr 2022

Auf das Jahr gerechnet verlor der DAX im abgelaufenen Jahr mehr als zwölf Prozent. Der Analyst Craig Erlam von der Handelsplattform Oanda sprach von einem "erbärmlichen Ende" eines "miserablen Jahres an den Börsen". 2022 sei das "Ende einer Ära" der Niedrigzinsen gewesen. Diese sei durch "ansteigende Inflation und Zinssätze" sowie "immense wirtschaftliche Unsicherheit und die Neuordnung der Energiemärkte nach der russischen Invasion der Ukraine" ersetzt worden, fügte Erlam hinzu.

Warten auf die Zinswende

Das Minus von zwölf Prozent für den Deutschen Aktienindex klinge auf den ersten Blick zwar enttäuschend, vor dem Hintergrund der Krisen des alten Jahres hätte aber alles auch viel schlimmer kommen können, sagt Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets.

Für langfristig orientierte Anleger bleibe das Jahr 2022 laut Molnar "nur ein kleiner Knick im Chart nach unten." Kurzfristig sollten die ersten sechs Monate am Aktienmarkt schwierig bleiben, so der Fachmann. Anschließend könnte eine erneute Wende in der Geldpolitik zum Einstieg in den Aktienmarkt motivieren.

Wirtschaftlich schwieriges 2023

Aus konjunktureller Sicht rechnet der Internationale Währungsfonds mit einem wirtschaftlich schwierigen Jahr 2023. Das neue Jahr werde schwieriger als das alte, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Sonntag im US-Sender CBS. "Weil die drei wichtigsten Wirtschaftsräume - die USA, EU und China - gleichzeitig schwächeln." Sie gehe davon aus, dass die Hälfte der EU-Staaten 2023 in der Rezession seien, weltweit werde es ein Drittel sein.

Georgiewa hatte bereits Anfang Dezember gesagt, dass sich die Perspektiven für die Weltwirtschaft immer mehr eintrübten. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Wachstum 2023 unter zwei Prozent liegen werde, nähme zu.

Wall Street schwächelt Die Vorgaben aus den USA fallen schwach aus. Die Furcht vor einer möglichen Rezession nach den großen Zinsschritten der US-Notenbank Fed hatte vergangenen Freitag auf die Stimmung gedrückt: Der Dow Jones hatte am Freitag 0,2 Prozent tiefer auf 33.147 Punkten geschlossen. Der technologielastige Nasdaq gab 0,1 Prozent auf 10.466 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,3 Prozent auf 3839 Punkte ein. Im Jahresvergleich gab der Dow 8,9 Prozent, der S&P 19,4 Prozent und der Nasdaq sogar 33,1 Prozent nach. Das ist der größte Rückgang der Indizes seit der Finanzkrise 2008.