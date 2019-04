Finanzminister Scholz hat seinen Entwurf zur Reform der Grundsteuer vorgelegt. Noch im April will er ihn durchs Kabinett bringen, doch in der Union gibt es bereits Widerstand. Worum geht es genau bei der Reform?

Von Moritz Rödle, ARD-Hauptstadtstudio

Am Ende führt das in den Augen des Bundesfinanzministeriums zu einer gerechteren Berechnung der Grundsteuer. Trotzdem soll die Steuer insgesamt genauso hohe Einnahmen generieren wie bisher.

Kommunen mit besonders hohen Grundstückswerten sollen dann in einem dritten Schritt noch selbst die Höhe der Grundsteuer anpassen. Dafür müssten sie die sogenannten Hebesätze ändern, mit denen jede Stadt und Gemeinde die Grundsteuer auch bisher individuell bestimmen kann. Scholz gab sich zuversichtlich, dass die Kommunen auf mögliche Mehreinnahmen durch die Reform verzichten.

Um zu verhindern, dass das zu massiv höheren Steuersätzen führt, werden die Grundstückswerte in einem zweiten Schritt mit einer sogenannten Steuermesszahl künstlich wieder klein gerechnet - wobei das Verhältnis zwischen höher und niedriger eingestuften Objekten aber erhalten bleibt.

Das Verfahren basiert auf drei Stufen. Zunächst werden alle rund 36 Millionen Grundstücke in Deutschland neu bewertet. Da das aber im Westen seit 1964 und im Osten seit 1935 nicht mehr passiert ist, könnte eine Neubewertung dazu führen, dass der für die Steuer entscheidende Wert der Grundstücke deutlich steigt.

Mit dem neuen Grundsteuermodell sollen Städte und Kommunen ein Instrument an die Hand bekommen, um Anreize für den schnelleren Bau neuer Wohnungen zu schaffen. Dafür ist die Möglichkeit vorgesehen, für die entsprechenden Grundstücke einen höheren Hebesatz zu bestimmen. Dadurch könnte Bodenspekulation teurer werden.

Besonders in einigen Großstädten gibt es Spekulation mit Baugrundstücken. Diese bleiben trotz Wohnungsnot unbebaut, weil sich die Besitzer später noch höhere Einnahmen versprechen.

Der Gesetzentwurf kommt nun zunächst in die sogenannte Ressortabstimmung. Die Bundesministerien können sagen, ob ihnen am Vorschlag etwas nicht passt. Noch im April soll dann das Bundeskabinett darüber beraten. Dann kommt der Entwurf in das parlamentarische Verfahren. Auch hier sind noch Änderungen möglich, bis der Bundestag darüber abstimmt.

Scholz möchte seine Reform noch im April durch das Kabinett bekommen.

In der Unionsfraktion gibt es bereits Widerstand gegen den Scholz-Plan. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andreas Jung hat angekündigt, dass die CDU/CSU-Fraktion dem Entwurf so nicht zustimmen werde. Die Union fordert eine sogenannte "Länder-Öffnungsklausel". Damit könnten einzelne Bundesländer je nach Ausgestaltung dieser Klausel Teilaspekte oder die komplette Grundsteuer anders regeln. Dieser Konflikt ist noch nicht entschieden. Daher ist unsicher, ob sich der Bundesfinanzminister am Ende durchsetzt.