Angebot erhöht VW kann Europcar übernehmen

Zum VW-Imperium dürfte bald wieder ein Autovermieter gehören: Volkswagen kauft für rund 2,5 Milliarden Euro Europcar zurück. Das französische Unternehmen nahm am Abend ein entsprechendes Angebot der Wolfsburger an.

Eigentlich wollte VW-Chef Herbert Diess den Konzern mit seinen zwölf Marken verschlanken und eher verkleinern. So haben die Wolfsburger vor kurzem die Mehrheit an der Luxusmarke Bugatti abgegeben.

Übernahme-Offerte leicht aufgestockt

Doch nun will Diess das VW-Reich aber doch wieder erweitern - und zwar um einen Autovermieter. Im Rahmen eines Konsortiums mit dem Vermögensverwalter Attestor und dem größten VW-Importeur in den Niederlanden, Pon Holdings, erwirbt VW Europcar. Die Offerte wurde um einen Cent auf 50 Cent je Aktie aufgestockt. Das entspricht rund 2,5 Milliarden Euro.

Beide Seiten einigten sich jetzt auf den Deal. Am Abend teilte Europcar mit, das Angebot anzunehmen. Der VW-Aufsichtsrat stimmte der Transaktion zu.

Mit Europcar zum führenden Mobilitätsanbieter

Der Deal ist auch Sicht von VW sinnvoll. VW-Chef Diess kündigte an, Europcar solle eine zentrale Rolle beim Aufbau einer Mobilitätsplattform bekommen. Europas führender Autovermieter verfügt über ein breites Netz von Stationen an Flughäfen, Bahnhöfen und in Innenstädten. "Mit ihrem modernen Flottenmanagement und dem breiten Stationsnetz wird Europcar dazu beitragen, dass Volkswagen seine ambitionierten Ziele für den Ausbau von Mobilitätsdiensten schneller erreicht", erklärte Diess. Kunden nutzten zunehmend Abo-Modelle und Carsharing als Alternative zum eigenen Auto.

Unter der Marke WeShare mischt Volkswagen bereits im Carsharing mit und bietet mit Moia Mitfahrdienste an. Dieses Geschäft soll in den nächsten Jahren ausweitet werden. Der Konzern will sich von einem klassischen Autobauer zu einem Technologiekonzern wandeln, der neben Fahrzeugen auch Geld mit Software und digitalen Diensten verdient.

Erneute Heirat nach der Scheidung vor 15 Jahren

Europcar gehörte bereits Ende der 1990er-Jahre zu VW. 2006 verkauften die Wolfsburger den Autovermieter, weil er nicht mehr zum Kerngeschäft passte. Während der Corona-Pandemie geriet Europcar dann in die schlimmste Krise seiner Geschichte. Frankreich und Spanien mussten mit Notkrediten aushelfen. Der Europcar-Großaktionär Eurazeo stieg aus. Um zu überleben, reduzierte der Autovermieter seine Fahrzeugflotte um fast die Hälfte.