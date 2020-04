In Düsseldorf und Berlin landen heute die ersten Erntehelfer aus dem Ausland. Wegen der Corona-Pandemie ist der normale Reiseweg nicht möglich. Ohne die Helfer aus Rumänien oder Bulgarien wäre es laut Bauernverband nicht gegangen.

Trotz der massiven Reisebeschränkung in der Corona-Krise werden heute Erntehelfer nach Deutschland eingeflogen. Aus Rumänien landen Arbeiter in Düsseldorf und Berlin-Schönefeld. In den kommenden Tagen werden auch Flüge in Karlsruhe erwartet.

Wie viele Menschen in den Fliegern sitzen, wurde zunächst nicht bekannt. Die Helfer werden unter anderem dringend für die Spargelernte gebraucht. Die Haupterntezeit für das Stangengemüse startet Ende April. Die Arbeiter kommen mit Sonderflügen der Lufthansa-Tochter Eurowings.

Insgesamt seien schon etwa 20.000 Erntehelfer für die Sonderflüge registriert, sagte eine Pressesprecherin von Eurowings. Sie kämen nicht nur aus Rumänien, sondern zum Beispiel auch aus Polen und Bulgarien.

Bauernpräsident Joachim Rukwied äußerte sich erfreut über die Einreise der Erntehelfer.

"Ohne die wäre es nicht gegangen"

"Wir sind erleichtert: Durch diese Regelung bleiben unsere Betriebe arbeitsfähig", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied dem BR. Er hoffe zwar, dass auch Erntehelfer aus Deutschland zum Einsatz kommen können. Allerdings hätten die ausländischen Saisonkräfte mehr Erfahrung, sagte Rukwied. "Ohne die wäre es nicht gegangen."

Die Einreise per Flugzeug führe allerdings zu höheren Kosten, sagte Rukwied. Höhere Preise für Agrarprodukte könne man daraus aber noch nicht ableiten. "Da müssen wir mal die nächsten Wochen abwarten, wohin die Reise geht."

80.000 ausländische Saisonkräfte zugelassen

Die Voraussetzungen für die Einreise der Erntehelfer hatten sich Innenminister Horst Seehofer und Agrarministerin Julia Klöckner am vergangenen Donnerstag darauf geeinigt, 80.000 ausländische Saisonkräfte unter strengen Auflagen nach Deutschland zu fliegen.

Auch Rumänien musste die Ausreise der Arbeiter erlauben. Sie bezieht sich jedoch nur auf Erntehelfer. Dadurch wurde der Transfer nach Deutschland möglich. Denn eigentlich sind Flugverbindungen zwischen Rumänien und Corona-Risikoländern verboten. Auf dem Landweg sind Reisen Richtung Westen nicht möglich, weil Ungarn die Grenzen geschlossen hat.