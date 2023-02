Energiekosten Erdgaspreis fällt unter 50 Euro Stand: 17.02.2023 13:14 Uhr

Der Preis für Erdgas ist auf dem europäischen Markt auf den tiefsten Stand seit rund eineinhalb Jahren gefallen. Zeitweise mussten für eine Megawattstunde weniger als 50 Euro bezahlt werden.

Der Erdgaspreis in Europa ist heute weiter gesunken. Am für den hiesigen Markt wichtigsten Handelsplatz für den Rohstoff rutschten die Notierungen weiter ab. Der Kontrakt zur Lieferung im März kostete im Tief nur noch 48,775 Euro pro Megawattstunde. Das war der niedrigste Stand seit August 2021.

Im vergangenen Sommer war die Megawattstunde kurzzeitig für rund 350 Euro gehandelt worden. Die damals hohe Abhängigkeit von russischem Gas hatte zu einer Energiekrise geführt.

Der aktuelle Preisrückgang, der bereits seit dem vergangenen Sommer anhält, ist vor allem auf gut gefüllte Erdgasspeicher, hohe Importe auch von Flüssiggas und eine witterungsbedingt geringere Nachfrage zurückzuführen. Hinzu kommen Einsparungen vor allem in der Industrie, die teilweise auf andere Energieformen umgestellt hat oder etwas weniger produziert.

Viele Kontrakte günstiger

Der Preisrückgang betraf nicht nur den März-Kontrakt. Auch die Preise für länger laufende Verträge bis Ende 2031 gaben nach. So kostete der teuerste derzeit handelbare Kontrakt - für Januar 2024 - nur noch gut 62 Euro, der günstigste - für Juli 2027 - nur noch gut 29 Euro. Für Ende 2031 liegt der Preis aktuell bei rund 40 Euro.

Die Marktteilnehmer gehen also davon aus, dass sich der Erdgasmarkt auch längerfristig deutlich entspannen wird. Das lange Zeit gewohnte Niveau wird er aber nicht mehr erreichen. Zuvor lag der Preis über mehrere Jahre bei rund 20 Euro.

Alle genannten Notierungen bilden den Preis für eine Megawattstunde ab - diese entspricht 1000 Kilowattstunden - und werden am wichtigsten Handelsplatz für Erdgas in Europa TTF ermittelt. Die Abkürzung steht für "Title Transfer Facility" und bezeichnet einen virtuellen Handelspunkt in den Niederlanden. TTF ist der liquideste Handelsplatz für Erdgas in Kontinentaleuropa und dient als Referenz für Erdgaspreise in ganz Europa.