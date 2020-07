Paukenschlag am Freitagabend von der Commerzbank. Dessen Vorstandschef Martin Zielke scheidet vorzeitig aus dem Amt. Auch Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann geht. Er will seinen Posten bereits zum 3. August aufgeben.

Im Streit mit dem Investor Cerberus kommt es an der Führungsspitze der Commerzbank zu einem überraschenden Wechsel. Vorstandsschef Martin Zielke hat dem Aufsichtsrat seinen vorzeitigen Rückzug angeboten, "falls dies aus Sicht des Aufsichtsrats im Interesse der Bank liegt".

Der Präsidial- und Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats will dem Gremium empfehlen, die Bestellung von Martin Zielke zum Vorstandsmitglied und Vorstandsvorsitzenden der Commerzbank AG einvernehmlich zu einem noch festzulegenden Datum, spätestens jedoch mit Ablauf des 31. Dezember 2020 zu beenden.

Weg freimachen

Zielke teilte mit, er wolle mit seinem Rücktritt den Weg freimachen für einen Neuanfang, trage er doch Verantwortung für die schlechte finanzielle Performance der Bank. Die Commerzbank brauche eine tiefgreifende Transformation und dafür einen neuen CEO, der vom Kapitalmarkt auch die notwendige Zeit für die Umsetzung einer Strategie bekomme.

Seit vielen Jahren befindet sich die Commerzbank im Sanierungsmodus. Trotz eines massiven Stellenabbaus und zahlreicher Versuche, zuerst im Geschäft mit mittelständischen Kunden, dann mit Privatkunden, sich neu aufzustellen, schafft der Konzern nur eine magere Rendite. Seinen Platz im Dax, der ersten Börsenliga, musste er bereits räumen und in den MDax absteigen. Eine zusätzliche Belastung ist nun auch noch durch die Corona-Pandemie dazu gekommen. Wegen der dadurch gestiegenen Risikovorsorge ist das Institut im ersten Quartal in die roten Zahlen gerutscht.

Heftiger Streit mit Cerberus

Der Aufsichtsrat wird dazu in seiner Sitzung am 8. Juli einen Beschluss fassen. Dann dürfte auch über einen möglichen Nachfolger für Martin Zielke entschieden werden. Allerdings betrifft die Führungskrise auch das Kontrollgremium selbst. Dessen Chef, Stefan Schmittmann an, legt sein Mandat bereits mit Wirkung zum 3. August 2020 nieder.

Zuletzt hatte es heftigen Streit mit dem Commerzbank-Großaktionär, dem Finanzinvestor Cerberus gegeben. Der warf dem Management Versäumnisse bei der Neuausrichtung der Bank vor und forderte substanzielle Veränderungen in der Führung des Geldhauses.

In einem Brief kündigte Cerberus "alternative" Maßnahmen an, um seine Ziele durchzusetzen. Welche das wären, blieb offen. Spätestens zur Vorlage der Quartalszahlen Anfang August will die Commerzbank weitere Sparmaßnahmen und ein Strategie-Update vorstellen. Wegen der Corona-Krise drohen der Commerzbank mehr Kreditausfälle.

Aufsichtsrat erteilt Forderung eine Absage

In einem ersten Brief hatte Cerberus wegen der "prekären Situation der Commerzbank schnelles und entschlossenes Handeln" gefordert. Es sei an der Zeit, neue Ideen und Energie einzubringen, damit das Institut in eine bessere Zukunft gehen könne.

Mit seiner Forderung nach zwei Sitzen im Aufsichtsrat war der Investor, der nach eigenen Angaben fünf Prozent an der Commerzbank hält, jedoch abgeprallt. "Bis auf Weiteres sehen wir weder eine Notwendigkeit noch eine Basis dafür, die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zu ändern", heißt es in einer Antwort von Chefkontrolleur Stefan Schmittmann, aus dem das "Handelsblatt" zitierte.

Es gebe im Aufsichtsrat aktuell keine Vakanzen, alle Mitglieder seien qualifiziert und bis 2023 gewählt. Auch der Vorstand habe die Forderung von Cerberus abgelehnt, weil er Interessenkonflikte zwischen Cerberus als Aktionär und in seiner Rolle als Berater fürchte, so Schmittmann. "Der Aufsichtsrat teilt diese Einschätzung."

