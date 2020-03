Neuer Ölpreis-Schock: Am Montag verbilligt sich das schwarze Gold um rund 30 Prozent. Das ist der größte Einbruch seit dem Golfkrieg 1991. Ursache für den Crash: der Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland.

Nach dem Scheitern der Gespräche zwischen der Opec und Russland über eine gemeinsame Förderbremse will Saudi-Arabien Insidern zufolge seine Produktion hochfahren. Der weltgrößte Ölexporteur plant den Ausstoß im April auf deutlich über zehn Millionen Barrel pro Tag zu erhöhen, meldete am Sonntag Reuters unter Berufung auf Insider. Zum Vergleich: In den vergangenen Monaten waren es 9,7 Millionen bpd.

Saudi-Aramco verbilligt die Lieferungen

Der staatliche saudi-arabische Öl-Konzern Saudi Aramco kündigte am Samstagabend an, den offiziellen Verkaufspreis für alle Sorten und alle Abnehmer zusammenzustreichen. So sollen sich die Lieferungen nach Nordwesteuropa um acht Dollar je Barrel verbilligen. Am Freitag war nach drei Jahren eine Absprache zwischen Russland und der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) zu Fördermengen im Streit aufgekündigt worden. Russland lehnte eine Drosselung der Produktion wegen der Coronavirus-Epidemie ab.

Angesichts des saudisch-russischen Preiskriegs kommt es am Montag zum Crash am Ölmarkt. Am Montagmorgen fielen die Notierungen für Rohöl aus der Nordsee und für US-Öl um jeweils etwa 30 Prozent - der stärkste prozentuale Einbruch seit fast 30 Jahren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verbilligte sich um 12.44 Dollar auf 32,83 US-Dollar. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI sackte um 12,44 Dollar auf 28,84 Dollar. Die Ölpreise sind somit auf den tiefsten Stand seit Anfang 2016 zurückgefallen.

Coronavirus drückt Ölnachfrage

Außerdem belastet die Sorge vor den wirtschaftlichen Folge der Coronavirus-Krise. Unter dem Druck der Corona-Epidemie hat sich Erdöl seit Jahresanfang um mehr als ein Viertel verbilligt. Der Ausbruch des Coronavirus drückt auf die Ölnachfrage, weil Flüge gestrichen und Reisen abgesagt wurden, um eine weitere Verbreitung des Erregers zu verhindern und ein Einbruch der Weltkonjunktur befürchtet wird.

