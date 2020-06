Auch in Amerika können sich die Märkte auf ein längere Phase Nullzinsen einstellen. Das gab die Notenbank am Abend nach ihrer Zinssitzung bekannt. Für 2020 sieht die Konjunkturprognose der Bank zudem düster aus, erst 2021 soll es wieder bergauf gehen.

Angesichts der tiefen Rezession in den USA will die Notenbank auf Jahre hinaus die Zinsen nahe null halten. Die Währungshüter beließen den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch in der Spanne von 0,00 bis 0,25 Prozent. Sie gaben zudem in ihrem Zinsausblick mehrheitlich zu erkennen, dass sie auch in den beiden kommenden Jahren keine Erhöhungen ins Auge fassen. Die Zinsen blieben so lange niedrig, bis die Wirtschaft wieder in der Spur sei, hieß es am Abend in Washington.

Konjunktureinbruch

Grund für das Nullzinsszenario sind die trüben Konjunkturaussichten: Die Corona-Pandemie laste schwer auf der Wirtschaft, betonten die Notenbanker um Fed-Chef Jerome Powell. Sie erwarten, dass das Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr um 6,5 Prozent einbrechen wird, bevor es 2021 wieder um 5,0 Prozent zulegen wird. Neben der kurzfristigen Belastung bestünden auch mittelfristig große Risiken, hieß es weiter.

Präsident der Federal Reserve Jerome Powell

Die Arbeitslosigkeit erwartet die Bank 2020 im Median bei 9,3 Prozent, 2021 dann bei 6,5 Prozent. Die Inflation wird 2020 bei 0,8 und 2021 bei 1,6 Prozent prognostiziert. Wegen der Corona-Krise hatte die Bank ihren eigentlich für März geplanten Konjunkturausblick verschoben.

Expertenstimmen

Die Entwicklung in der Corona-Pandemie bleibe weiterhin der zentrale Orientierungspunkt für den geldpolitischen Kurs der Fed, sagte LBBW-Chefvolkswirt Uwe Burkert: "Solange sich die US-Währungshüter nicht sicher sind, dass die hiervon ausgehenden mittelfristigen Risiken für die US-Konjunktur überwunden sind und eine Rückkehr zu Vollbeschäftigung greifbar, stehen Leitzinsanhebungen nicht zur Debatte."

Auch Alexander Krüger vom Bankhaus Lampe sieht dies ähnlich: "Massenarbeitslosigkeit, Handelsstreit mit China, Unruhen im Inland: Dies hält die Fed in Alarmbereitschaft."

Börse uneinheitlich, Euro steigt über 1,14 Dollar

An den US-Börsen baut die Technologiebörse Nasdaq nach der Zinsentscheidung die Gewinne aus. Sowohl der Composite-Index als auch der Auswahlindex Nasdaq notieren über 10.000 Punkte. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der S&P-500-Index drehen hingegen ins Minus.

Am Devisenmarkt steigt der Euro erstmal seit März wieder über die Marke von 1,14 Dollar. "Die US-Zinsen werden mindestens bis Ende 2022 auf dem aktuellen Niveau bleiben", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einer ersten Einschätzung zur Fed-Sitzung. Gleichzeitig dürften die Anleihekäufe mit unvermindertem Tempo weitergehen. Möglicherweise werde die Fed bei den Käufen sogar "noch stärker auf das Gaspedal treten", so Altmann.

rm/rtr

Quelle: boerse.ard.de