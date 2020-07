Der deutsche Branchenpriums will in Sachen IT seine "Transformation" vorantreiben. Eine neue Partnerschaft mit der Cloud-Sparte von Google soll Prozesse vereinfachen und neue Angebote für Kunden möglich machen.

Ob es der Bank mit der neuen Zusammenarbeit wirklich gelingen kann, "das Bankgeschäft grundlegend transformieren" zu können, wie es in der am Dienstag verbreiteten Pressemeldung heißt, dürfte abzuwarten sein. Laut Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing erwartet sich das Institut vor allem einen Schub für die eigene "Transformation".

Neue digitale Produkte

Mit Google Cloud will die Deutsche Bank zum Beispiel Großkunden im Bereich Treasury bei der Verwaltung von Barmitteln besser unterstützen. Privat- und Endkunden sollen neue, digitale Produkte und Leistungen erhalten, die den Dialog mit der Bank erleichtern und verbessern sollen. Dabei sollen auch künstliche Intelligenz und die Auswertung großer Datenmengen (big data) eine Rolle spielen.

Die Bank hatte ab Februar eine Reihe von Technologiepartnern eingeladen, um mögliche Kooperationen zu starten. Google dürfte mit seinen Cloud-Anwendungen auch dabei helfen, die allgemeinen IT-Probleme zu lösen, die die Bank seit Jahren beschäftigen. Bei der größten deutschen Bank ist die IT schon seit langer Zeit eine Großbaustelle. So hatte der frühere Konzernchef John Cryan die IT der Bank kurz nach seinem Amtsantritt 2015 öffentlich als "lausig" bezeichnet. Die Ex-IT-Chefin Kim Hammond, die eigentlich die Probleme lösen sollte, musste Anfang 2018 nach nur kurzer Zeit im Amt wieder gehen. Zuvor hatte sie die Bank bei einer internen Tagung als das "dysfunktionalste Unternehmen", für das sie je gearbeitet habe, bezeichnet.

Dauerbaustelle IT

Das größte Problem der Deutschen-Bank-IT sind nach wie vor die vielen verschiedenen Systeme. 2012 hatte die größte deutsche börsennotierte Bank SAP damit beauftragt, die Plattformen zu harmonisieren. Das unter dem Namen Magellan bekannte Großprojekt scheiterte jedoch.

Neben dem Umbau der bestehenden, teils sehr alten IT-Strukturen haben die Banken seit einiger Zeit mit viel Konkurrenz von Technologieunternehmen zu kämpfen, die wie Apple und auch Google ihre Marktmacht nutzen, um zum Beispiel Teile des Zahlungsverkehrs zu sich zu holen.

Zudem setzt eine Reihe junger Unternehmen, sogenannte Fintechs, den etablierten Banken bei der Produktentwicklung und auch im Wettbewerb um Kunden zu. Diesem Schritt begegnen die Banken zuletzt unter anderem mit Beteiligungen und Kooperationen, oft aber mit überschaubarem Erfolg. Der frühere SAP-Manager Bernd Leukert, der bei der Deutschen Bank inzwischen im Vorstand für Technologie, Daten und Innovation verantwortlich ist, sieht in der Zusammenarbeit mit Google einen bedeutenden Schritt für die Technologiestrategie der Bank.

