Bei der Deutschen Bank stand 2019 kein Stein mehr auf dem anderen. Der Umbau, den Konzernchef Christian Sewing der Bank verordnet hat, drückte die Bank tief in die roten Zahlen.

Deutschlands Bankenplatzhirsch Deutsche Bank hat 2019 ein wahres Horror-Jahr hinter sich gebracht. Mit einem Jahresverlust von 5,7 Milliarden Euro - im Jahr 2018 waren es "nur" ein Minus von 52 Millionen Euro - schneidet die Bank sogar noch schlechter ab, als von Analysten im Voraus prognostiziert. Die hatten im Schnitt gut 5,0 Milliarden Verlust erwartet.

Auf dem Weg in eine bessere Zukunft?

Trotz des deutlichen Verlustes sieht Bankchef Sewing das Institut aber auf dem Weg in eine bessere Zukunft. Er will die Bank zu einer weniger schwankungsanfälligen Privat- und Firmenkundenbank ausrichten, das teure Investmentbanking soll zurückgedrängt werden. "Die Stabilisierung der Erträge im zweiten Halbjahr 2019 und unsere konsequente Kostendisziplin führten zu einem besseren operativen Ergebnis als 2018", erklärte Sewing.



Positive Überraschung auf der Kostenseite

Von zentraler Bedeutung hierfür wird sein, ob die Bank ihre Kosten in den Griff bekommt. Hier gab es im Zahlenwerk erste Anzeichen der Besserung. Bereinigt um Sondereffekte wurden 21,5 Milliarden Euro ausgewiesen, was im Einklang mit Sewings Zielen steht. Inklusive der Kosten für den Umbau standen etwas mehr als 25 Milliarden Euro in den Büchern. Demgegenüber standen Erträge von 23,2 Milliarden Euro, ein Rückgang im Jahresvergleich von acht Prozent. Bereinigt um Sondereffekte waren die Erträge aber stabil.

Ein symbolischen Beitrag zur Kostensenkung

Die Vorstände der Deutschen Bank kassieren für das abgelaufene Jahr nur noch halb so hohe Bonuszahlungen wie für 2018. Der Bonustopf liege bei etwas mehr als 13 Millionen Euro, sagte ein Sprecher der Bank am Mittwoch Abend und bestätigte damit einen Vorabbericht des "Handelsblatts". Ein Jahr zuvor waren es 25,8 Millionen Euro. Der stellvertretende Aufsichtsratschef Detlef Polaschek erklärte, die Vorstände hätten freiwillig auf einen Teil ihrer variablen Vergütung verzichtet.

2020 soll es wieder Wachstum geben

Im Ausblick zeigt sich Sewing zuversichtlich. Zwar werde noch einiges an Arbeit nötig sein, aber wenn der Umbau so konsequent weitergehe wie in den letzten sechs Monaten, blicke er zuversichtlich auf 2020. Die Marktposition solle nicht nur verteidigt, sondern sogar ausgebaut werden, so der Firmenchef in einem Brief an die über 87.000 Mitarbeiter. Zudem seien 70 Prozent der zu erwartenden Umbaukosten bereits verarbeitet.

Börse zuletzt optimistischer

Die Anleger scheinen genau auf eine solche Entwicklung zu setzen, denn die Aktie der Bank hat sich zuletzt in Richtung 8,00 Euro und damit des Zwölf-Monats-Hochs bei knapp 8,20 Euro erholt. Am Mittwoch legte das Papier 1,3 Prozent auf 7,96 Euro zu.

Im frühen vorbörslichen Handel fällt das Papier allerdings wegen des höher als erwartet ausgefallenen Jahresverlust wieder deutlicher zurück.

rm

Quelle: boerse.ard.de