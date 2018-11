Sie ist für Frühjahr 2019 geplant und soll sich über mehrere Wochen hinziehen: Die Auktion für die Frequenzen des neuen Mobilfunkstandards 5G. Was passiert bei der Versteigerung und was kann die Technik?

Zudem werden in einem gesonderten Antragsverfahren zusätzliche Frequenzen im Bereich von 3,7-3,8 Gigahertz sowie 26 Gigahertz für lokale Nutzungen bereitgestellt. Damit will die Bundesnetzagentur ermöglichen, dass Firmen eigenständige Netze beispielsweise auf Fabrikgeländen aufbauen, um etwa ihre Maschinen zu vernetzen.

Beide Spektren sind nicht für eine Versorgung in der Fläche geeignet: Die Frequenzen bieten zwar eine hohe Kapazität, können aber nur relativ kleine räumliche Bereiche abdecken. Erst Ende 2025 werden Frequenzen nutzbar, die sich besonders für die Flächenversorgung eignen. Über deren Vergabe soll 2021/22 entschieden werden.

Als sicher gilt, dass sich Marktführer Deutsche Telekom, die Nummer zwei in Deutschland, Vodafone, sowie der dritte Netzanbieter, Telefonica Deutschland, an der Auktion beteiligen. Offen ist noch, ob der Internet- und Mobilfunkanbieter United Internet sich erstmals um eigene Frequenzen bemüht. Firmenchef Ralph Dommermuth hatte in der Vergangenheit immer wieder Interesse signalisiert.