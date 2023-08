Aktuelle Warnungen Das Wetter in Deutschland bleibt turbulent Stand: 17.08.2023 13:02 Uhr

Heftige Unwetter sind in der Nacht über Teile Deutschlands hinweggezogen. Die Regenmengen, die niederprasselten, haben sogar die Flugzeuge in Frankfurt aufgehalten. Auch in den kommenden Tagen muss Gewittern und Starkregen gerechnet werden.

Die extreme Wetterlage hält Deutschland in Athem. Die schweren Gewitter, die sich in der vergangenen Nacht über dem Westen Deutschlands entladen und mehrere Bundesländer überquert haben, sind mittlerweile über die Landesmitte weiter nach Norden gezogen.

"Solche Gewitterzellen erleben wir in diesem Sommer häufiger - ein besonderes Wetterphänomen", wie Laura Di Salvo vom ARD-Wetterkompetenzzentrum auf tagesschau24 erklärt.

Denn sogenannte Gewittercluster sind ein Zusammenschluss mehrerer Gewitterzellen. Für gewöhnlich überdauert eine einzelne Zelle 20-30 Minuten. Schließen sich jedoch mehrere Zellen zusammen, entstehe ein eigenes kleines Gewittertief.

Chaos am Frankfurter Flughafen

Besonders verheerend war die Lage in Frankfurt am Main: Dort sind innerhalb kurzer Zeit 63 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen - so viel wie normalerweise im ganzen Monat August. Das führte zu zu Überschwemmungen mit massiven Auswirkungen auf den Flughafen Frankfurt: Dort kam der Betrieb zeitweise vollständig zum Erliegen.

Das Unwetter war von Frankreich nach Deutschland gezogen und hatte am Abend zunächst das Saarland und Rheinland-Pfalz erreicht. Von dort zog es weiter nach Südhessen - innerhalb weniger Stunden wurden insgesamt etwa 85.000 Blitze gezählt.

"Super-Zelle" mit bis zu 300 Kilometer Durchmesser

Laura Di Salvo erklärte weiter, solche "Super-Zellen" können einen immens großen Durchmesser erreichen: Gestern wurde dieser auf 200 bis 300 Kilometer geschätzt. Auch an den Randgebieten haben diese immer noch Unwetter-Potenzial, wie sich in anderen Bundesländern zeigte.

So meldeten mehrere Städte in Nordrhein-Westfalen unter Wasser gesetzte Straßen, in Gelsenkirchen musste die Feuerwehr sogar Schlauchboote einsetzen. Starkregen flutete auch viele Städte in Bayern. In Aschaffenburg blieben Autos in den Wassermassen stecken. Hunderte Einsätze wurden gezählt. In Niedersachsen mussten etliche vollgelaufene Keller ausgepumpt werden. In Baden-Württemberg rückten die Feuerwehren zu Dutzenden Einsätzen aus, um umgestürzte Bäume wegzuräumen und Wasser aus Gebäuden abzupumpen.

Auch Thüringen wurde von Unwettern getroffen. Mehrere Personen wurden verletzt. In Erfurt stürzten zahlreiche Bäume um. Zudem liefen Fäkalien aus dem überforderten Abwassersystem in einen Fluss. In Sachsen-Anhalt gibt es eine erste Vorwarnung für mehrere Flüsse. Dort ist Hochwasser möglich. Grund ist der viele Regen, der die Wasserstände der Flüsse ansteigen lässt.

Auf schwülwarm folgen wieder Gewitter

Inzwischen hat sich das Gewittercluster im Westen aufgelöst und ist mit relativ langsamer Geschwindigkeit weiter in Richtung Norden gezogen. Die Ausläufer sind dort noch zu spüren, allerdings ist hier nur mit wenigen Gewittern zu rechnen. Regional kann es stärker regnen. Im weiteren Tagesverlauf lockert sich die Bewölkung auf. Deutlich sonniger ist es im Süden: Dort steigt mit der schwülen Wärme aber auch wieder die Unwettergefahr - mit teils schweren Gewittern und Starkregen.

Am Feitag beruhigt sich die Lage insgesamt, anfangs regnet es nur vereinzelt im Nordosten, sonst bleibt es überwiegend trocken und sehr warm mit 20 bis 30 Grad Celsius. In der Südhälfte klettern die Temperaturen sogar bis auf 35 Grad.

Die hochsommerlichen Temperaturen halten sich auch am Wochenende, entwickeln sich aber vielerorts wieder teilweise zu kräftigeren Gewittern mit Regen und Sturmböen. Eine Abkühlung vom hitzigen und turbulenten Wetter wird erst am Sonntag erwartet.