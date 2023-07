Baden-Württemberg und Saarland Heftige Unwetter im Südwesten Stand: 12.07.2023 01:25 Uhr

Unwetter sind von Frankreich aus über Baden-Württemberg und das Saarland gezogen. Gebäude wurden beschädigt, bei Verkehrsunfällen verletzten sich einige Menschen. Auch in Bayern wurde vor Unwettern gewarnt.

Im Südwesten Deutschlands ist es zu teils heftigen Unwettern gekommen. In der Bodensee-Region wurde vor extremem Unwetter der höchsten Warnstufe 4 gewarnt. Ein Polizeisprecher in Ravensburg sagte am Abend, die Einsatzlage sei nicht überschaubar, weil ständig Notrufe eingingen. Verletzte seien zunächst aber nicht gemeldet worden. Es seien viele Bäume umgeknickt und Dächer abgedeckt worden.

Vor allem in Sigmaringen, Ravensburg und im Bodenseekreis war ein sehr schweres Gewitter aktiv. Auch in der Region rund um Reutlingen mussten Polizei und Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. "Bei uns geht es wirklich rund", berichtete ein Polizist in Reutlingen. Es gebe wegen des schweren Sturms mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten.

Rund 30 Gebäude in Asweiler beschädigt

Im Saarland war bereits am frühen Abend der kleine Ort Asweiler im besonders getroffen worden. Dort wütete ein Sturm in einer Schneise von etwa 100 Metern. Rund 30 Gebäude wurden beschädigt. Ob es sich dabei um einen Tornado handelte, war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.

Ein großes Aufgebot von Feuerwehr, THW und Polizei war vor Ort. Der saarländische Innenminister Reinhold Jost sagte, "das Schadensbild hatte Schlimmeres befürchten lassen". Die Bevölkerung sei im Dorfgemeinschaftshaus versorgt worden.

Unwetter ziehen weiter nach Bayern

Am späten Abend zogen die Gewitter weiter in Richtung Bayern. Dort hatte die Unwetterfront zwar unzählige umgestürzte Bäume und Verkehrsbeeinträchtigungen zur Folge, Menschen schienen zunächst aber nicht zu Schaden gekommen zu sein.

Polizeidienststellen im betroffenen Gebiet teilten mit, am Dienstag seien bis Mitternacht kaum größere Windschäden aufgetreten. " 'Ein umgestürzter Baum' ist momentan der Standardsatz, den ich höre", sagte ein Sprecher der Polizei Augsburg. Ein Baugerüst sei umgestürzt. Menschen in Gefahr oder gar Verletzte seien aber bisher nicht gemeldet worden.

In Bayern und Baden-Württemberg war es vor den Unwettern zuvor am heißesten in Deutschland gewesen. Meteorologin Ursula Papassimeon vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagte, mit 37,2 Grad sei in Möhrendorf-Kleinseebach (Bayern) die Spitzentemperatur gemessen worden. Im Kitzingen (Bayern) sowie in Lahr/Schwarzwald und Notzingen (beide Baden-Württemberg) zeigten die Thermometer laut DWD 37,0 Grad.

Unwetter sorgt auch in Frankreich für Schäden

Zuvor hatte das Unwetter in Frankreich gewütet. In Dijon stürzte die Decke eines Supermarktes ein, in Vichy wurden 30 Bäume entwurzelt. Aus verschiedenen Orten der Region verbreiteten Einwohner Fotos großer Hagelkörner, die mit den Sturmböen herunterkamen, berichteten der Sender BFMTV und die Zeitung "Le Parisien". Menschen kamen zunächst nicht zu Schaden.

In Dijon und Mulhouse wurden Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von über 100 Kilometern pro Stunde registriert. Die französische Bahn stellte auf einigen Strecken aus Sicherheitsgründen den Verkehr ein. Experten hatten empfohlen, Fenster und Türen bei dem Unwetter geschlossen zu halten, Gegenstände im Freien zu sichern und Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten. Menschen sollten sich möglichst nicht im Freien aufhalten.