Unwetter Sturmtief "Telse" beeinträchtigt Verkehr Stand: 28.11.2024

Das Sturmtief "Telse" ist in der Nacht über Norddeutschland gezogen. Vor allem in Niedersachsen waren Straßen- und Bahnverkehr betroffen. In den Niederlanden wurde eine Frau von einem umstürzenden Baum erschlagen.

In Niedersachen mussten in mehreren Landkreisen Polizei und Feuerwehren ausrücken, um umgestürzte Bäume von der Straße zu räumen. Die Autobahn 2 zwischen dem Dreieck Hannover-West und Langenhagen vorübergehend in beiden Richtungen gesperrt, nachdem ein Lkw vom Sturm in die Leitplanke gedrückt worden war.

Auf Weihnachtsmärkten, wie etwa in Bremen, wurden zahlreiche Tannenbäume aus ihren Verankerungen gerissen. Auch dadurch kam es vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen.

Beeinträchtigungen im Bahnverkehr

Im Landkreis Uelzen gab es Beeinträchtigungen im Bahnverkehr, nachdem ein Metronom-Zug gegen einen umgestürzten Baum gefahren war. Verletzt wurde niemand, wie das Unternehmen mitteilte. Der Streckenabschnitt Hannover–Uelzen musste wegen des entstandenen Oberleitungsschadens bis auf Weiteres gesperrt werden.

Bereits am Dienstag war es bundesweit zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr gekommen, nachdem im niedersächsischen Landkreis Lüneburg ein von einem Blitz getroffener Baum in die Oberleitung gestürzt war. Seit Mittwochnachmittag sei die Strecke zwischen Lüneburg und Uelzen wieder eingeschränkt befahrbar, sagte ein Bahnsprecher.

Sturmfief "Telse" hatte sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) über dem Ärmelkanal gebildet und wird am heutigen Donnerstag nach Polen abziehen. Nach Abzug des Tiefs gelangt kältere Polarluft nach Deutschland, die in den Mittelgebirgen die Schneefallgrenzen deutlich absinken lasse

Ein Toter in der Niederlanden

Heftige Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometer pro Stunde waren auch über die Niederlande gezogen. Auch dort wurden zahlreiche Bäume entwurzelt, und der Verkehr behindert. Im Ort Lochem nahe der deutschen Grenze ist eine Frau von einem umstürzenden Baum getötet worden. Die 19-Jährige war nach Angaben der Polizei mit dem Fahrrad unterwegs.

Die Fluggesellschaft KLM hatte vorsorglich etwa 70 Flüge von und zum Amsterdamer Flughafen Schiphol annulliert.