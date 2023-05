Wettervorhersage Europa Wetterlage und Temperaturen Stand: 21.05.2023 18:26 Uhr

Es geht zu Beginn der neuen Woche zwar sommerlich warm weiter, aber in dem Tief über der Westhälfte Deutschlands sammelt sich immer mehr feuchte Luft. Dort wird es schwül und in dieser schwül-warmen Luft entwickeln sich im Laufe des Montags Schauer und Gewitter bis hin zu Unwettern. Die kommen dadurch zustande, dass innerhalb des Tiefs nur sehr wenig Wind herrscht und damit der gesamte Regen an Ort und Stelle abgeladen wird. Das kann dann zu Regenmengen zwischen 20 und 40 Litern pro Quadratmeter binnen ein oder zwei Stunden führen.

Am Dienstag dreht die Strömung am Rande des Azorenhochs bei uns in Deutschland auf nordwestliche Richtungen. Die Temperaturen gehen in kühlerer Atlantikluft zurück, Schauer und Gewitter werden in den Süden und Osten gedrängt.

Temperaturen

Am Montag reicht die Temperaturspanne in Europa von 9 Grad in Reykjavik und 17 Grad in Dublin über 20 Grad in London, 22 Grad in Lissabon und Palermo sowie 24 Grad in Madrid und Rom bis zu 26 Grad in Oslo und 28 Grad in Frankfurt am Main.