In eigener Sache tagesschau.de Ausspielung war zeitweise gestört Stand: 13.04.2023 12:18 Uhr

Am Donnerstagmorgen waren die Homepage von tagesschau.de sowie die tagesschau-App vorübergehend nicht zu erreichen oder zeigten veraltete Inhalte an. Grund dafür war ein technischer Fehler, der mittlerweile behoben wurde.

Wer am Donnerstagmorgen die Homepage von tagesschau.de aufrief oder die tagesschau-App öffnete, hatte möglicherweise ein Déjà-vu-Erlebnis: In den meisten Fällen waren entweder Versionen mit Inhalten der beiden vorangegangenen Tage zu sehen oder es wurde eine Fehlermeldung angezeigt. Ab dem Vormittag wurden dann wieder in gewohnter Weise die aktuellsten Nachrichten ausgespielt. Was war geschehen?

Beim Hochladen eines Videos um 6.11 Uhr wurde aufgrund einer Fehlkonfiguration auf der Homepage eine Kettenreaktion ausgelöst. Dies führte in der Folge zu einer Überlastung des Ausspielsystems, sodass zeitweise veraltete Inhalte zu sehen waren und vereinzelt die Homepage sowie die App gar nicht erreichbar waren. Der Fehler wurde behoben. Seit 9.30 Uhr funktioniert die Ausspielung in allen Bereichen wieder normal. Ein DDoS-Angriff kann als Ursache ausgeschlossen werden.