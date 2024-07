Fußball-EM England besiegt die Schweiz im Viertelfinale Stand: 06.07.2024 20:57 Uhr

England ist ins EM-Halbfinale eingezogen. Die Mannschaft um Stürmerstar Kane setzte sich in Düsseldorf nach einer zähen Vorstellung mit 5:3 im Elfmeterschießen gegen die Schweiz durch.

England kann trotz erneut dürftiger Performance weiter auf den ersten großen Fußball-Titel seit 58 Jahren hoffen. Mit dem 5:3 im Elfmeterschießen über die Schweiz zog das Team von Trainer Gareth Southgate in das EM-Halbfinale ein.

Nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Vor 46.533 Zuschauer in Düsseldorf glich Englands Bukayo Saka (80.) die Führung der Eidgenossen durch Breel Embolo (75.) aus. Wie schon im Achtelfinale gegen die Slowakei (2:1 n.V.) wendeten die Three Lions das drohende EM-Aus spät ab. Kommender Gegner des als Mitfavorit gehandelten Starensembles ist am Mittwoch (21.00 Uhr) in Dortmund der Sieger der wenige Stunden später ausgetragenen Partie zwischen den Niederlanden und der Türkei.

Schweiz galt als Überraschungsteam

Für die Eidgenossen ist dagegen der Traum von einem historischen Coup und dem ersten Einzug in die Runde der letzten vier Teams bei einer EM zu Ende. Nach bisher starken Auftritten in der Gruppenphase und dem überzeugenden Achtelfinal-Erfolg über Italien (2:0) fehlte das mit zahlreichen Bundesliga-Profis besetzte Team von Trainer Murat Yakin das Glück.

