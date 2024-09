Schwimmen bei den Paralympics Scholz und Topf holen Goldmedaillen für Deutschland Stand: 01.09.2024 20:00 Uhr

Schwimmerin Tanja Scholz hat über 150 m Lagen für die erste deutsche Goldmedaille bei den Paralympics gesorgt. Nur Minuten später triumphierte in Paris auch ihr Teamkollege Josia Topf auf derselben Strecke.

Schwimmerin Tanja Scholz und Josia Tim Alexander Topf haben innerhalb von zehn Minuten die ersten beiden Goldmedaillen für die deutsche Paralympics-Mannschaft geholt. In paralympischer Rekordzeit von 2:51,31 Minuten schlug Scholz in der Klasse SM4 mit deutlichem Vorsprung als Erste an. Silber ging an die unter neutraler Flagge startende Nataliia Butkova (2:54,68), Bronze an Lidia Viera da Cruz aus Brasilien (2:57,16). Gina Böttcher ging ganz knapp leer aus: Sie belegte in 2:57,44 Min. Platz vier.

In der Klasse SM3 bei den Männern schien Josia Topf vom Erfolg seiner Teamkollegin extra motiviert: Auf der letzten Bahn überholte er den Australier Ahmed Kelly noch und gewann in 3:00,16 Minuten mit genau zwei Sekunden Vorsprung. Im Vorlauf hatte Topf die drittschnellste Zeit aller Konkurrenten hingelegt.