DFB-Nationalelf Kapitän Gündogan verlässt die Nationalmannschaft Stand: 19.08.2024 18:23 Uhr

Gündogan streift die Kapitänsbinde ab: Der 33-Jährige gab seinen Rückzug aus der Fußball-Nationalmannschaft bekannt. Er absolvierte 82 Spiele für Deutschland und erzielte dabei 19 Tore.

Ilkay Gündogan wird die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nicht mehr zur Weltmeisterschaft 2026 führen. Der 33-Jährige gab seinen Rückzug aus der DFB-Auswahl bekannt.

"Nach einigen Wochen Bedenkzeit bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es an der Zeit ist, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden. Ich blicke mit sehr viel Stolz auf 82 Länderspiele für mein Heimatland zurück - eine Zahl, die ich mir so hätte niemals erträumen können, als ich 2011 mein Debüt für die A-Nationalmannschaft gegeben habe", schreibt Gündogan auf Instagram. "Mein Highlight war ganz klar die riesige Ehre, dass ich im vergangenen Sommer bei unserer Heim-EM die Mannschaft als Kapitän anführen durfte!"

Bei der WM 2014 verletzt

Der erfahrene Mittelfeldspieler wird aber weiterhin als Profi spielen, derzeit noch für den FC Barcelona. Allerdings gibt es Spekulationen, dass er den spanischen Topclub noch im Sommer verlassen wird.

Gündogan hatte am 11. Oktober 2011 in Düsseldorf beim 3:1 gegen Belgien im Nationalteam debütiert. Er wurde in dem EM-Qualifikationsspiel für Kapitän Philipp Lahm eingewechselt. 19 Tore erzielte Gündogan für Deutschland. Durch zahlreiche Verletzungen verpasste er unter anderem den WM-Triumph 2014 in Brasilien.

