Handball-EM Deutschland verliert Halbfinale gegen Dänemark Stand: 26.01.2024 22:22 Uhr

Die deutschen Handballer haben den Einzug ins Finale der Heim-EM verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason verlor ihr Halbfinale gegen Dänemark mit 26:29 und spielt am Sonntag um Bronze.

Deutschlands Handballer sind im Halbfinale der Heim-EM am übermächtigen Gegner Dänemark gescheitert. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason verlor am Freitag gegen den skandinavischen Titel-Favoriten nach großem Kampf 26:29 (14:12) und spielt am Sonntagnachmittag voraussichtlich gegen Schweden um die Bronzemedaille.

Die Schweden hatten sich im Halbfinale gegen Frankreich zunächst 30:34 geschlagen geben müssen - wenig später legten die Skandinavier aber Protest gegen die Wertung ein. Sofern es für das DHB-Team zum Duell mit Schweden kommt, geht es neben Bronze auch um ein Direktticket für die Olympischen Sommerspiele in Paris.

