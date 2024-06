Euro2024 DFB-Team mit perfektem EM-Auftakt gegen Schottland Stand: 14.06.2024 23:05 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in die Europameisterschaft gestartet. Die Auswahl von Trainer Nagelsmann setzte sich in München mit 5:1 gegen Schottland durch.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist mit einem überzeugenden Sieg in die Heim-EM gestartet. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann gewann in München mit 5:1 (3:0) gegen Schottland. Es war der höchste deutsche Sieg in einem EM-Spiel.

Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz, der eingewechselte Niclas Füllkrug und der ebenfalls eingewechselte Emre Can trafen vor 66.000 Zuschauern für Deutschland. Schottlands Ryan Porteous sah nach einem Foul an Musiala die Rote Karte. Den Treffer für den Gegner erzielte DFB-Abwehrchef Antonio Rüdiger per Eigentor.

Die DFB-Auswahl bestimmte die Partie praktisch über 90 Minuten, Nationaltorwart Manuel Neuer blieb weitgehend beschäftigungslos. Im weiteren EM-Verlauf trifft die deutsche Auswahl in der Gruppe A in Stuttgart auf Ungarn sowie in Frankfurt/Main auf die Schweiz. Das große Ziel ist das Endspiel am 14. Juli in Berlin.

Einen ausführlichen Spielbericht finden Sie hier: