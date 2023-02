Vorwurf der Schiedsrichterbeeinflussung FC Barcelona unter Korruptionsverdacht Stand: 16.02.2023 15:59 Uhr

Der FC Barcelona steht unter Verdacht, Schiedsrichter beeinflusst zu haben. Zwischen den Jahren 2016 und 2018 soll der Club rund 1,4 Millionen Euro für angebliche Beraterdienste an den damaligen Vize des Schiedsrichterausschusses gezahlt haben.

Von Reinhard Spiegelhauer, ARD-Studio Madrid

José María Enríquez Negreira ist ohne Zweifel ein Fachmann: Er war 15 Jahre lang Schiedsrichter in der Primera Division, danach fast 25 Jahre Vizepräsident des Schiedsrichterausschusses. Aber eine halbe Million Euro pro Jahr für Informationen darüber, wie streng Schiedsrichter sind, wann sie Karten ziehen und wie gefährlich Proteste der Spieler sind?

HR Logo Reinhard Spiegelhauer ARD-Studio Madrid

Viel Geld für einen extrem verschuldeten Verein - und genau deswegen habe Barca die Zusammenarbeit nach drei Jahren 2018 auch beendet, so Vereinspräsident Joan Laporta. "Den Fans sage ich: Dass das Thema gerade jetzt in die Medien kommt, wo es bei uns wieder gut läuft, ist kein Zufall. Wir werden alles tun, um das Ansehen des Clubs zu schützen."

Ermittlungen laufen seit Monaten

Tatsächlich laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen Korruptionsverdachts schon seit Monaten und Barca steht sportlich gut da: In der Liga stehen die Katalanen mit acht Punkten Vorsprung vor Real Madrid auf dem ersten Tabellenplatz, vor kurzem hat man den spanischen Supercup geholt.

Vereinspräsident Joan Laporta: "Wir werden alles tun, um das Ansehen des Clubs zu schützen." Bild: EPA

Über drei Jahre Geld an damaligen hohen Schiri-Funktionär

Worum also geht es bei dem Verdacht? Der FC Barcelona hat über drei Jahre rund 1,5 Millionen Euro an eine Firma des damaligen Vizepräsidenten des Schiedsrichterausschusses, Enríquez Negreira, gezahlt. Für Beraterleistungen, so steht es in Unterlagen. Natürlich analysiere man die Schiedsrichter vor den Spielen, sagt auch Trainer Xavi Hernandez: "Ich konzentriere mich zwar auf den Fußball und das ganze war vor meiner Zeit, aber der Verein macht so etwas und ich stehe hinter ihm."

Alle großen Vereine lassen Schiedsrichter beobachten und sich beraten, sagt Vereinspräsident Joan Laporta. Der Schiedsrichterausschuss allerdings hat eine schriftliche Stellungnahme veröffentlicht, in der es heißt: "Er bedauert Verhaltensweisen, die möglicherweise gegen die Ethik des Gremiums verstoßen". Denn: der Ausschuss ist auch für Schiedsrichteransetzungen verantwortlich, die durchaus Einfluss auf den Ausgang einer Partie haben könnten. Auf Frage des Radiosendes Cadena Ser hat José María Enríquez Negreira aber bestritten, Schiedsrichter-Ansetzungen beeinflusst zu haben.