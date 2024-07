Fußball-EM Frankreich besiegt Portugal im Elfmeterschießen Stand: 05.07.2024 23:48 Uhr

Frankreich steht im Halbfinale der Fußball-EM. Die Mannschaft besiegte Portugal im Elfmeterschießen mit 5:3. Nach 90 Minuten und auch nach der Verlängerung hatte es 0:0 gestanden. Das Team von Trainer Deschamps trifft im Halbfinale auf Spanien.

Frankreich hat das Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft erreicht. Die Équipe Tricolore setzte sich am Abend in Hamburg mit 5:3 im Elfmeterschießen gegen Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo durch. Bei den Portugiesen setzte João Félix den Ball im Duell mit dem französischen Torwart Mike Maignan nur an den Pfosten. Bei den Franzosen trafen dagegen alle Spieler.

Frankreich trifft damit am kommenden Dienstag in München auf Spanien. Die Spanier hatten zuvor durch das 2:1 nach Verlängerung gegen Deutschland die Runde der besten Vier erreicht.

Ronaldos letzte EM

In der regulären Spielzeit und Verlängerung waren vor knapp 48.000 Zuschauerinnen und Zuschauern keine Tore gefallen. Bei der Partie im Hamburger Volksparkstadion erspielten sich die Portugiesen in der Anfangsphase aber leichte Vorteile. Viel lief dabei über die linke Seite mit dem dribbelstarken Rafael Leão. In der Folge kamen beide Mannschaften zu guten Chancen. Eine Entscheidung konnte aber keines der Teams erzwingen. So ging es wie im ersten Viertelfinale des Tages in die Verlängerung, in der Ronaldo schon in der dritten Minute die große Chance zur Führung hatte - das Tor aber verfehlte.

Für den 39 Jahre alten Ronaldo, der seine Auswahl 2016 zum Titel geführt hatte, war es das letzte kontinentale Turnier. Der EM-Rekordspieler und -Rekordtorschütze hatte bereits vor diesem Spiel angekündigt, bei der nächsten Europameisterschaft 2028 in Großbritannien und Irland nicht mehr dabei zu sein.

