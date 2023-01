Niederlage gegen Frankreich Deutsche Handballer scheitern im WM-Viertelfinale Stand: 25.01.2023 22:48 Uhr

Aus der Traum für eine WM-Medaille: Deutschlands Handballer sind im Viertelfinale gegen Frankreich ausgeschieden. Jetzt spielt die Mannschaft um die Ränge fünf bis acht.

Deutschlands Handballer müssen weiter auf die erste WM-Medaille seit dem Titelgewinn 2007 warten. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason verlor im Viertelfinale gegen Olympiasieger und Rekord-Weltmeister Frankreich mit 28:35 (16:16) und büßte damit alle Chancen auf Edelmetall ein.

Vor rund 5500 Zuschauern in Danzig war Johannes Golla mit sechs Toren bester Werfer für die DHB-Auswahl. Die trotz der Niederlage überzeugende WM-Reise der Mannschaft, für die Kapitän Johannes Golla mit sechs Toren bester Werfer war, geht am Freitag in Stockholm mit dem Duell gegen Afrikameister Ägypten weiter. Dort kämpft das Team nun um die Plätze fünf bis acht.

