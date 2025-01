liveblog Liveblog zur Bundestagswahl ++ Kirchen kritisieren Pläne von Merz ++ Stand: 29.01.2025 07:29 Uhr

In einer gemeinsamen Stellungnahme warnen evangelische und katholische Kirche vor den Plänen der Union zur Migrationspolitik. Trotz verkürzter Fristen läuft die Organisation der Bundestagswahl laut Bundeswahlleiterin planmäßig. Die Entwicklungen im Liveblog.

Kirchen kritisieren Unions-Vorhaben

Faeser warnt Union vor "gefährlichem Irrweg"

Bundeswahlleiterin: Vorbereitung der Wahl gut im Plan

Spitzenverbände der Wirtschaft fordern Kehrtwende

Im Bundestag wird heute über eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Bei der Aussprache stellt die Union anschließend zwei Anträge zur Abstimmung. ARD-Korrespondent Michael Strempel rechnet mit einer heftigen Debatte, "die den Wahlkampf sicher auch beeinflussen wird".

Das Erste überträgt die Sitzung des Bundestags in einem "Bundestag live" am Mittwoch, den 29. Januar, ab 13:59 Uhr live. Alexander Budweg, Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio, moderiert. Als Gast begrüßt er Sabine Kropp, Politikwissenschaftlerin und Professorin an der Freien Universität Berlin.

Die Kirchen kritisieren den Gesetzentwurf der Union für eine sogenannte Zustrombegrenzung, über den der Bundestag am Freitag entscheiden soll. Die von CDU-Chef Friedrich Merz angestoßene Verschärfung der Migrationspolitik hätte "nach aktuellem Wissensstand keinen der Anschläge verhindert", heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme, die vorab an die Abgeordneten verschickt wurde. Insbesondere die jüngsten Attentate von Magdeburg und Aschaffenburg, die "von offensichtlich psychisch kranken Personen begangen" worden seien, zeigten vor allem "ein Defizit hinsichtlich des Informationsaustausches unterschiedlicher Behörden und einen eklatanten Mangel an adäquater Versorgung psychisch Kranker". Die Stellungnahme ist von Prälatin Anne Gidion und Prälat Karl Jüsten unterzeichnet, die die Verbindungsstellen von evangelischer und katholischer Kirche zur Bundespolitik in Berlin leiten.

Sie kritisieren auch die schon heute auf der Tagesordnung stehenden Anträge der Union und die gesamte von Merz angestoßene Debatte. Die Kirchen seien durch deren Zeitpunkt und Tonlage "sehr befremdet". Weiter heißt es, die Fraktionen hätten sich mit der Auflösung der Ampelkoalition darauf verständigt, keine Abstimmungen herbeizuführen, in der die Stimmen der AfD ausschlaggebend seien: "Wir befürchten, dass die deutsche Demokratie massiven Schaden nimmt, wenn dieses politische Versprechen aufgegeben wird."

Trotz der verkürzten Fristen läuft die Organisation der vorgezogenen Bundestagswahl der Bundeswahlleiterin zufolge bislang planmäßig. Das gelte entgegen anderslautender Warnungen auch für die Briefwahl, sagte Bundeswahlleiterin Ruth Brand den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).

Die Präsidenten der vier Spitzenverbände der Wirtschaft fordern mit Blick auf die Zeit nach der Bundestagswahl eine Kehrtwende in der Steuer-, Sozial- und Energiepolitik. Das berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf einen gemeinsamen Aufruf der vier Präsidenten Reiner Dulger (BDA), Peter Leibinger (BDI), Peter Adrian (DIHK) und Jörg Dittrich (ZDH) an Bundesregierung und Opposition. Sie bescheinigen der deutschen Wirtschaft darin eine Notsituation. Dem Bericht zufolge heißt es in dem Aufruf: "Die deutsche Wirtschaft befindet sich seit zwei Jahren in einer Rezession. Der Ausblick für 2025 Jahr ist trübe. Der Standort Deutschland hat enorm an Attraktivität verloren, Kapital fließt ab." Es sei Zeit zu handeln.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) warnt die Union vor einer Zusammenarbeit mit der AfD bei der Verschärfung der Migrationspolitik. Die Union müsse ihren "gefährlichen nationalen Irrweg", der nur mit AfD-Stimmen möglich sei, schnellstmöglich verlassen, sagt Faeser den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Stattdessen sollten Gesetze zur Stärkung der Sicherheit und Eindämmung irregulärer Migration aus der demokratischen Mitte beschlossen werden. Faeser verwies dabei auf die europäische Asylreform und das neue Bundespolizeigesetz. Für diese Gesetze brauche es keine Kooperation mit der AfD.

Außenministerin Annalena Baerbock warnt die Union eindringlich vor einer Zusammenarbeit mit der AfD in der Migrationspolitik. "Europa geht nur gemeinsam und geordnete Migration nur europäisch", sagt die Grünen-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sie appelliere "an die Vernunft der Union, die Partei Adenauers und Kohls, zu ihrem Wort zu stehen und europäische Lösungen auf dem Weg des demokratischen Kompromisses zu unterstützen, statt mit den Rechtsextremen der AfD zu stimmen".

Baerbock verweist auf die Reform des europäischen Asylsystems. "Wir schaffen die Möglichkeit für Registrierung und Grenzverfahren direkt an der EU-Außengrenze, in Deutschland an Flughäfen sowie schnellere Rückführungen in andere EU-Staaten."

Der Bundestag wird heute voraussichtlich über die Anträge der Union zu schärferen Regeln in der Migrationspolitik abstimmen. Ob eine Mehrheit dafür zustande kommt ist unsicher. Die AfD-Fraktion hat zwar angekündigt, mit CDU und CSU zu stimmen, ebenso die FDP. Das Bündnis Sahra Wagenknecht will nur noch Teile davon mittragen. SPD und Grüne lehnen die Pläne ab.