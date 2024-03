Bilder 96. Oscar-Verleihung Glitzer-Gosling, nackter Wrestler und Gedenken

Flitzer, ein denkwürdiger Auftritt von Ryan Gosling als Ken und politische Statements - die Oscar-Verleihung in Los Angeles war so straff und unterhaltsam wie lange nicht. Die großen Momente und die wichtigsten Preisträger in Bildern.