Bilder

Hochwasserlage in Deutschland Mit aller Kraft gegen die Wucht des Wassers

Ortschaften umgeben von Fluten, Sandsäcke gegen die Wassermassen: Noch immer sind in vielen Teilen Deutschlands Hilfskräfte im Dauereinsatz, um die Folgen der Überschwemmungen so gering wie möglich zu halten. Ein Überblick in Bildern.