Bilder

Erdbeben in Japan Schreckmomente, Schäden, Stromausfälle

In Geschäften fielen die Waren aus den Regalen, Häuser stürzten ein, im Asphalt von Straßen entstanden tiefe Risse, in Zehntausenden Haushalten in Ishikawa und anderen Präfekturen fiel der Strom aus: Eindrücke des Erdbebens in Japan.