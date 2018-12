Alexander Gerst - einmal ISS und zurück

kononenko beim Außeneinsatz

Am 11. Dezember untersuchten die Kosmonauten Kononeko und Prokopjew bei einem schwierigen Außeneinsatz das geheimnisvolle Leck an der angedockten Sojus-Kapsel, das am 30. August entdeckt worden war und einen Druckabfall verursacht hatte. Mit einem Messer öffneten sie die Schutzhülle des Raumfahrzeugs und entnahmen Proben. Um den Grund für den Riss untersuchen zu können, der von der russischen Raumfahrtbehörde als ""klein, aber gefährlich" eingestuft wurde, bringt Gerst auf seinem Rückflug wichtige Beweisstücke mit zur Erde. Das Leck liegt an einer schwer zugänglichen Stelle des sogenannten Orbitalmoduls der Sojus. Die Raumfahrer nutzen es zum Ankoppeln an die ISS und zum Durchstieg in die Station. Das Modul wird beim Rückflug abgesprengt und verglüht leer im All, sodass es nicht als Ganzes auf der Erde untersucht werden kann.