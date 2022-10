Ukrainer Zhadan geehrt Friedenspreis in Zeiten des Krieges Stand: 23.10.2022 14:38 Uhr

Er ist Schriftsteller, Musiker und freiwilliger Helfer im Krieg: Für sein Werk und seinen humanitären Einsatz wurde der Ukrainer Serhij Zhadan mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt.

Der ukrainische Autor und Musiker Serhij Zhadan ist in der Frankfurter Paulskirche mit dem Friedenspreis ausgezeichnet worden. "Zhadan begeistert uns - sprachlich, literarisch, musikalisch", sagte die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friderichs.

"Krieg beschädigt Sprache"

"Es ist traurig und bezeichnend, dass wir über den Friedenspreis sprechen, während in Europa wieder Krieg herrscht", sagte der 48-jährige Zhadan in seiner Dankesrede. Der Krieg verändere das Gefühl für Zeit und Raum. Wer sich im Raum des Krieges befände, mache keine Zukunftspläne, erklärte er. Zudem schilderte er die schmerzhafte Erfahrung, wie der Druck des Krieges Sprache in ihrer gewohnten Form verändere und beschädige. Es sei unerträglich, die Sprache als vertrautes Mittel zu verlieren.

Als Humanist gewürdigt

Die Laudatio hielt die Schriftstellerin Sasha Marianna Salzmann, bekannt für Romane wie "Im Menschen muss alles herrlich sein". Darin wurde Zhadan als bedeutender Dichter und Humanist gewürdigt: "In Zhadans Poesie holt die ukrainische Gesellschaft Luft." Er nehme in seinen Werken "nie die Vogelperspektive ein" und lasse nie Distanziertheit erkennen.

"Immer ist er mitten unter seinen Leuten, er spricht und schreibt sozusagen aus deren Lunge heraus". Gleichzeitig betonte Salzmann, dass Literatur zwar keinen Krieg beenden, wohl aber die Welt in sich zusammenhalte, indem sie uns die "Innenseite des Menschlichen" erfahren lasse.

Prägend für Kulturszene Charkiws

Der im Gebiet Luhansk geborene Autor gehört zu den wichtigsten Stimmen der ukrainischen Gegenwartsliteratur. Seit den 90er Jahren prägt er die Kulturszene Charkiws, organisiert Literatur- und Musikfestivals und veröffentlicht Romane, Gedichte, Erzählungen und Essays. Sein Werk wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Zhadan verfasst seine Texte auf Ukrainisch, er übersetzt aber auch Lyrik ins Ukrainische, unter anderem aus dem Deutschen. Zudem schreibt er Songtexte für verschiedene Rockbands und ist seit 2007 Sänger einer ukrainischen Band, die sich übersetzt "Hunde im Weltraum" nennt.

Vom Überleben im Krieg berichtet Serhej Zhadan fast dokumentarisch in dem gerade erschienenen Buch "Himmel über Charkiw". Seit der Besetzung der Krim 2014 engagiert sich Zhadan zudem mit sozialen und kulturellen Projekten in der zum Teil besetzen Ostukraine. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in die Ukraine Ende Februar 2022 leistet er verstärkt humanitäre Hilfe.

Friedenspreis wird seit 1950 vergeben

Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels wird seit 1950 vergeben. Er soll Personen ehren, die in Literatur, Wissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an die Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga aus Simbabwe.